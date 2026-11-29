Tháng 6/2019, Thu Hằng tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Thời gian gần đây, cô tham gia nhiều chương trình như concert Quốc gia Muôn sắc Việt Nam ở Hà Nội; Đất nước vươn mình... Nữ ca sĩ chia sẻ: "Văn hóa Việt Nam là những di sản được trao truyền qua bao thế hệ, là bản sắc trong từng phong tục, lời ca, tiếng hát, là tình yêu quê hương và niềm tự hào về cội nguồn. Và có lẽ, cách đẹp nhất để văn hóa trường tồn chính là để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, được yêu thương, gìn giữ và lan tỏa bằng trái tim của mỗi người. Tôi mong rằng từ những sân khấu như thế này, tình yêu văn hóa Việt sẽ tiếp tục được nối dài, để những nét đẹp của dân tộc mãi hiện diện và ngân vang trong các thế hệ mai sau".