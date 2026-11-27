Tại hội thảo về điện ảnh diễn ra tại TP.HCM sáng 27/11, các đạo diễn, nhà sản xuất đánh giá tổng quan về thị trường phim Việt năm 2026.

Sáng 27/11, hội thảo với chủ đề "Điện ảnh và khán giả hôm nay - từ câu chuyện trên màn ảnh đến tình cảm của công chúng", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hướng đến giải Mai Vàng lần thứ 32, quy tụ các đạo diễn, nhà sản xuất, các thế hệ diễn viên và sinh viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

90 phim Việt ra rạp năm 2026, đạo diễn trăm tỷ đông đảo

Dẫn chứng từ loạt đề cử ở hạng mục phim Điện ảnh xuất sắc ở Mai Vàng năm nay, gồm Trại buôn người (Toni Dương Bảo Anh), Thỏ ơi (Trấn Thành), Bò sữa bay (Nguyễn Phạm Thành Đạt), đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thế Hiệp nhìn nhận điểm sáng dễ nhận thấy là sự phong phú về thể loại khi các dự án xuất hiện ngày càng nhiều với những màu sắc riêng biệt. Điều này giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn thưởng thức, đồng thời tạo tâm lý cởi mở hơn cho ê-kíp sáng tạo khi thử sức ở những đề tài khác nhau. Họ không còn phải nơm nớp lo sợ về doanh thu khi phát hành dự án, thị hiếu lẫn sự đón nhận của công chúng như giai đoạn trước.

Các đạo diễn, nhà sản xuất chia sẻ về thị trường điện ảnh Việt 2026.

Đánh giá về nhịp độ phát triển của điện ảnh Việt thời gian gần đây, NSƯT Hạnh Thúy cho rằng thị trường đang ghi nhận bước tăng trưởng đáng kể trong khoảng 3 năm trở lại đây và có thể tiếp tục duy trì đà này trong nhiều năm tới. Theo dữ liệu, số lượng phim Việt tăng đều qua từng năm: từ khoảng 70 phim ở năm trước lên hơn 80 phim tính từ đầu năm đến thời điểm chia sẻ, và có thể chạm mốc khoảng 90 phim vào cuối năm. Thậm chí, không ít nhà sản xuất, đạo diễn, giới quan sát còn đưa ra dự đoán điện ảnh Việt có thể hướng tới cột mốc 100 phim trong năm tiếp theo.

Theo Hạnh Thúy, sự sôi động của đường đua màn ảnh rộng còn thể hiện ở sự dịch chuyển trong thói quen thưởng thức cũng như quy mô doanh thu. Nếu trước đây phim thường ở thế "tìm khán giả" và danh xưng "đạo diễn trăm tỷ" còn hiếm hoi, đến nay, khán giả đã chủ động tìm đến các tác phẩm điện ảnh nhiều hơn. Số lượng phim đạt doanh thu trăm tỷ cũng gia tăng rõ rệt.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, diễn viên Hạnh Thúy cũng chỉ ra áp lực lớn khi số lượng tác phẩm ra mắt dồn dập. Các phim Việt không chỉ cạnh tranh lẫn nhau mà còn phải đối đầu trực tiếp với các bom tấn, tác phẩm nổi tiếng quốc tế. Vì vậy, theo nữ nghệ sĩ, người làm nghề cần chủ động nâng cấp bản thân: phim ra rạp không dừng lại ở yếu tố giải trí đơn thuần mà cần thể hiện rõ bản sắc và cá tính văn hóa Việt trong từng tác phẩm.

So sánh với giai đoạn 20-30 năm trước, Hạnh Thúy cho rằng thế hệ diễn viên, sinh viên ngày nay đang được kế thừa nền tảng và điều kiện làm phim tốt hơn rất nhiều. Chị nhớ lại thời mới vào nghề đóng vai quần chúng chỉ nhận mức cát-xê 25.000 đồng, điều kiện trên phim trường khi ấy cũng thiếu thốn, chỉ có thùng trà đá cho diễn viên chính.

Trong khi đó, người trẻ hiện nay có môi trường đào tạo bài bản tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, được thầy cô và thế hệ nghệ sĩ đi trước dìu dắt, có không gian để thử nghiệm và cả quyền được sai lầm để tìm ra cá tính riêng.

Theo Hạnh Thúy, các diễn viên, sinh viên cần chủ động nắm bắt và tự tạo ra cơ hội cho mình. Thay vì chỉ e ngại những áp lực bên ngoài, điều quan trọng nhất với thế hệ làm phim tương lai là phải dám vượt qua chính bản thân và tự tin thể hiện màu sắc cá nhân.

Tổng doanh thu phim Việt hiện ghi nhận con số 3.352 tỷ đồng , tính tới 24/11. Ảnh: BOV.

Trung Lùn: 'Đạo diễn phải cá tính mạnh, ích kỷ'

Là một trong số các khách mời tại hội thảo, đạo diễn Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn) được hỏi về kinh nghiệm khi đứng sau máy quay. Đạo diễn Trại giam hạnh phúc chia sẻ sau nhiều năm làm nghề, anh nhận ra rằng trước khi bàn tới kỹ thuật, người làm phim cần có đam mê cùng trách nhiệm với sản phẩm của mình và quan trọng hơn là giữ được cá tính cùng bản sắc riêng của câu chuyện.

Trung Lùn cho biết ở vị trí đạo diễn, áp lực rất khủng khiếp. Trong đó, nhà làm phim thường đối diện với sức ép từ nhà sản xuất, ngôi sao và bộ phận marketing phim.

"Nếu như đạo diễn thắng được ba đối tượng kể trên, các bạn sẽ trở nên bản lĩnh. Đúng hay sai thì phải chờ đến khi phim ra và có kết quả từ doanh thu", đạo diễn chia sẻ.

Trung Lùn liên tiếp có ba phim đều trên trăm tỷ đồng.

Theo đạo diễn Trại giam hạnh phúc, với tất cả nhà sản xuất, khi quyết định đổ khoản tiền lớn để đầu tư, thực hiện dự án điện ảnh, họ luôn đòi hỏi doanh thu tốt, sinh lời. Vì vậy, đạo diễn cần bản lĩnh để giữ vững cách kể chuyện và phong cách của mình thay vì chạy theo mọi áp lực thương mại.

Về phía diễn viên, nhiều người thường có xu hướng muốn thêm đất diễn hoặc điều chỉnh đường dây cho vai diễn của mình nổi bật mà chưa nhìn tổng thể, dễ khiến câu chuyện bị "gãy" hoặc lệch nhịp so với ý đồ ban đầu.

Với bộ phận marketing phim, họ thường có xu hướng cắt bớt phần mở đầu để đẩy nhanh nhịp phim nhằm giữ chân khán giả đôi khi làm mất đi nền tảng nhân vật và sự liền mạch vốn đã được tính toán kỹ ở bản dựng hoàn chỉnh.

Ngoài ra, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trên phim trường, đạo diễn Trung cho rằng làm phim cần sự tính toán để tối ưu chi phí, tránh quay lan man gây đội chi phí đoàn phim, song cũng lưu ý không nên quá cứng nhắc áp đặt danh sách cảnh quay từ nhà khiến diễn viên mất tự nhiên. Với anh, máy quay nên linh hoạt đi theo cảm xúc và chuyển động thật của diễn viên để giữ được sự sống động cho tác phẩm.

"Chính vì vậy, tôi nghĩ đạo diễn phải cá tính mạnh, bảo thủ và ích kỷ. Nếu như các bạn tự tin về kịch bản phim tốt. Một điều quan trọng nữa là khi ra set quay, không ít nhà quay phim bị sa đà, quay quá nhiều cảnh để về phòng dựng và chọn lựa. Song ở góc độ của tôi, quay là phải lấy. Tôi không quay quá nhiều, dư thừa vì biết mỗi ngày quay chi phí của đoàn phim khá cao", anh chia sẻ thêm.

Theo Trung Lùn, ở thời điểm hiện tại, thước đo thành công của một bộ phim không chỉ nằm ở doanh thu phòng vé mà còn ở sự kính trọng của đồng nghiệp và tình cảm yêu thương từ khán giả.