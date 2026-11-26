Đen Vâu có mặt tại sự kiện ra mắt album mới của Hoàng Thùy Linh chiều 26/11. Cả hai liên tục thể hiện nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ.

Chiều 26/11, sự kiện ra mắt album phòng thu Vol.5 - Thùy của Hoàng Thùy Linh diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo dàn sao Việt. Đen Vâu có mặt từ sớm để chúc mừng Hoàng Thùy Linh. Khoảnh khắc cả hai trao cho nhau cái ôm tình cảm trước ống kính truyền thông gây chú ý.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh còn trình diễn chung ca khúc cuối cùng của album. Nam ca sĩ tiến lại gần, nắm tay Hoàng Thùy Linh và đưa cô lên sân khấu. Sau khi kết thúc tiết mục, cả hai tiếp tục ôm một lần nữa.

Đen Vâu đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh.

Phía dưới hàng ghế khách mời, nhiều đồng nghiệp của Hoàng Thùy Linh như Đông Nhi, Minh Hằng... vui mừng, xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc của hai.

Thùy đánh dấu màn trở lại với album phòng thu sau 4 năm của Hoàng Thùy Linh kể từ LINK. Đây là album thứ 5 trong sự nghiệp nữ ca sĩ. Album gồm 11 ca khúc, trong đó có hai single đã được giới thiệu trước đó là Thầy Dùi và Vô lượng kiếp.

Trong đó, Thầy Dùi là ca khúc mở màn, hiện ghi nhận hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube. Sản phẩm hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, người từng đồng hành cùng cô trong Gieo quẻ và Hạ phỏm thuộc album LINK phát hành năm 2022. Ca từ khai thác thành ngữ, tục ngữ và lối nói vè, đưa những cách diễn đạt quen thuộc vào một cấu trúc ca khúc mang màu sắc đương đại.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh hợp tác chung trong nhiều sản phẩm âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Với Vô lượng kiếp, MV hiện thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem sau 7 ngày phát hành.

Theo Hoàng Thùy Linh, 3 năm qua là quãng thời gian để cô quan sát, học hỏi và hiểu sâu hơn về bản thân. Thùy do đó là sự cân bằng đến từ việc dám đối diện, bao dung và thả lỏng, để dành trọn tâm sức cho sáng tạo, những khán giả luôn yêu thương, đồng hành.

"Với tôi, văn hóa Việt là cội rễ đã nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê nghệ thuật từ nhỏ. Tiếng Việt dùng mỗi ngày, những câu hát, điệu múa đầu tiên và cả những phong tục hôm nay vẫn muốn tìm hiểu thêm đều là một phần hành trang sáng tạo. Thùy có những màu sắc mới mẻ bởi những điều khiến tôi rung động hôm nay cũng đã khác trước. Một album bắt đầu từ câu chuyện mà chính người nghệ sĩ tha thiết muốn kể. Khi những bài hát đến với công chúng, khán giả sẽ là người lan tỏa, nuôi dưỡng chúng lớn lên", nữ ca sĩ chia sẻ.