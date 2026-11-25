Lê Phương Khánh Như được xướng tên trong top 5 đêm chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) tại Nhật Bản.

Chiều 25/11, chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản). Cuộc thi quy tụ 73 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Người đẹp Việt Nam - Lê Phương Khánh Như bước vào đêm thi quan trọng sau hai tuần tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và tranh tài cùng các thí sinh quốc tế.

Khánh Như lọt vào top 5 Hoa hậu Quốc tế 2026.

Sau vòng thi trình diễn trang phục dạ hội, các người đẹp bước vào màn thuyết trình dự án màn SDGs. Khánh Như giới thiệu dự án SDGs mang tên "Digital Wings" với mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và mang đến thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Người đẹp Việt sau đó được xướng tên trong top 5 chung cuộc. Khánh Như xúc động trong giây phút quan trọng. Cô và 4 thí sinh khác tiếp tục bước vào phần thi ứng xử, trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định lựa chọn hoa hậu, á hậu.

Kết quả cuối cùng, Khánh Như được gọi tên lá Á hậu 4 Miss International 2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô có chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như từng đạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024...

Người đẹp giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Khánh Như có vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt hài hòa, khả năng thuyết trình và giao tiếp tiếng Anh đều được đánh giá cao. Dù vậy, chiều cao là bất lợi của cô tại Miss International 2026.

Miss International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu năm, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản. Người đẹp Việt đạt thành tích cao nhất tại sân chơi này là Huỳnh Thanh Thủy (đăng quang năm 2024).