Thắm Bebe xác nhận đã chia tay Hoàng Anh. Cả hai trải qua 6 năm chung sống, gắn bó.

Trên trang cá nhân, Thắm Bebe lên tiếng về việc chia tay diễn viên Hoàng Anh. Cô cho biết quyết định dừng lại sau 6 năm chung sống, gắn bó.

"Gần 6 năm bên Hoàng Anh, tôi đã từng tin rằng chỉ cần mình thương thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút, giúp thêm một chút... Nhưng rồi cái 'thêm một chút' đó kéo dài hết năm này qua năm khác vẫn dậm chân tại chỗ", Thắm Bebe cho biết.

Thắm Bebe cũng tiết lộ cả hai xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn trước khi đi tới quyết định chia tay. Cô cũng nhắc lại những sự giúp đỡ, hỗ trợ cho Hoàng Anh trong thời gian cả hai gắn bó. Thắm Bebe cho biết sau khi đường ai nấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Hoàng Anh và Thắm Bebe chia tay sau 6 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Hoàng Anh chưa lên tiếng về việc chia tay Thắm Bebe. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống, công việc tại Mỹ. Những năm qua, Hoàng Anh bán hàng online, làm nhiều nghề để mưu sinh.

Hoàng Anh sinh năm 1986, là diễn viên quen thuộc của khán giả miền Nam. Trong lĩnh vực phim ảnh, Hoàng Anh đóng rất nhiều phim như Gạo nếp gạo tẻ, Đam mê, KTX, Hoa nắng, Cô Thắm về làng…

Hoàng Anh kết hôn với Quỳnh Như hồi tháng 2/2017 tại Long An. Đám cưới của nam diễn viên ở quê nhà nhưng có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Sau hai năm cưới, Hoàng Anh quyết định sang Mỹ định cư.

Đến năm 2020, Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn. Theo nam diễn viên, nguyên nhân vợ chồng anh ly hôn vì những rạn nứt trong đời sống hôn nhân diễn ra trong thời gian dài. Anh khẳng định không có người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của cả hai.

"Mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt từ lâu, đến lúc không thể hàn gắn được. Không có sự lôi kéo của người khác, không có chuyện tôi bỏ vợ cũ để theo tình nhân mới", anh nói.

Thời điểm đó, Hoàng Anh vướng tin đồn ngoại tình với Thắm Bebe. Song nam diễn viên khẳng định đây chỉ là đồng nghiệp, làm chung show. Sau đó, Hoàng Anh và Thắm Bebe thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên nhau và tiến tới hẹn hò, gắn bó.