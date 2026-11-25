Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Tự hào bản sắc Việt chính thức diễn ra. Chương trình được kết nối qua ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, tạo nên không gian nghệ thuật hội tụ những sắc màu văn hóa, cùng lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần gìn giữ, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa trong thời đại mới. Lãnh đạo TP.HCM , đại diện cơ quan ban ngành, hàng chục nghệ sĩ cùng đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước có mặt để theo dõi Tự hào bản sắc Việt.

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tự hào bản sắc Việt diễn ra trong 90 phút, đưa người xem tới không gian văn hóa đặc sắc, đa dạng, từ phách ca trù trầm mặc đến câu Ví Giặm ân tình xứ Nghệ, nhã nhạc Cung đình Huế, cải lương, đờn ca tài tử...

Sân khấu được thiết kế rộng, đầu tư lớn về âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng. Từng tiết mục ở chương trình nghệ thuật đều được dàn dựng chỉn chu, với sự góp mặt của đông đảo dàn nghệ sĩ, vũ công. Tự hào bản sắc Việt do Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo thực hiện. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung. Đạo diễn chương trình là Trần Vi Mỹ.

Thanh âm đại ngàn của nhóm múa đoàn nghệ thuật Đam San mang tới không khí sôi động, náo nhiệt cho chương trình. Những vũ điệu truyền thống rộn ràng trên nền nhạc cụ dân tộc, cùng tiếng cồng, tiếng chiêng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên được quan khách, người dân và đông đảo du khách yêu thích.

Hàng nghìn người dân hào hứng theo dõi các tiết mục, màn biểu diễn của các nghệ sĩ trong suốt 90 phút. Khi giai điệu cuối cùng - Kỷ nguyên hòa ca - khép lại, nhiều khán giả vẫn nán lại để chụp hình với các nghệ sĩ mà họ yêu mến.

Tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc người dân, du khách trong tối 24/11. Ngoài việc tham quan, trải nghiệm các không gian giới thiệu ngành quảng cáo, công nghiệp văn hóa, triển lãm miễn phí, họ còn được tận hưởng bầu không khí ngày hội sôi động cùng các chương trình nghệ thuật giàu giá trị văn hóa.

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Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

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