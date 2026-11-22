Tối 22/11, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa. Thông qua sự hội tụ của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng sáng tạo trẻ và đông đảo công chúng, chương trình tạo dựng một không gian lễ hội văn hóa mở, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối, lan tỏa, phát huy trong đời sống đương đại. Chương trình mở màn với nghi thức dâng hoa trang trọng, thể hiện lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.