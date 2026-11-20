NSƯT Hữu Châu là thầy của nhiều thế hệ diễn viên Việt. Sau 20 năm đi dạy, nghệ sĩ cho biết học trò là niềm vui và sự tích cực của ông.

Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, NSƯT Hữu Châu có bài đăng, chia sẻ về hành trình 20 năm dạy học. Nghệ sĩ cho biết vào mỗi dịp 20/11, ông lại nhận được nhiều lời chúc mừng từ các thế hệ diễn viên, học trò từng giảng dạy.

Song với nghệ sĩ, chính học trò lại là niềm vui và sự tích cực của ông trong nhiều năm qua.

"Ngày xưa, thầy ít cười. Nhìn mặt thầy, người ta không thích. Thầy sống không mở lòng và mặc cảm nhiều thứ. Tính thầy khó. Và khi các con đến, từng lứa học trò, không hiểu sao thầy rút ruột. Không có tụi con, đời này buồn lắm. Thầy nghĩ vậy. Ngày này, các con tri ân thầy, nhưng lòng thầy lại thầm cảm ơn các con", nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ.

Nghệ sĩ Hữu Châu là thầy của nhiều thế hệ diễn viên Việt. Ảnh: Phương Lâm.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, diễn viên, học trò gửi lời chúc mừng nghệ sĩ Hữu Châu trong ngày 20/11.

Nghệ sĩ Hữu Châu thầy của nhiều thế hệ diễn viên Việt. Ông dạy diễn xuất ở nhiều sân khấu như Hồng Vân, Minh Nhí, Hoàng Thái Thanh… trong vài thập niên qua. Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Minh Dự, Trần Phong... là những học trò do nghệ sĩ Hữu Châu đào tạo.

Năm 2021, ông kể từng bỏ tiền túi ra thuê một phòng nhỏ ở Cung văn hóa Lao Động (TP.HCM) để mở lớp dạy học miễn phí. Tại đây, nghệ sĩ dạy khoảng 10 học trò. Ông còn thuê một số giáo viên khác để dạy hát, múa, nhảy, cách giải phóng cơ thể...

Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, nghệ sĩ Hữu Châu tâm sự ông xem học trò là con cái. Khi tham gia giảng dạy, đào tạo diễn xuất, ông muốn gửi những diễn viên đàng hoàng, chân chính cho điện ảnh, sân khấu Việt Nam.

"Mỗi khi chúng nó được đề cử ở giải thưởng nào là tôi cảm giác giống như mình đang được vinh danh. Nếu tụi nó không đạt giải, tôi gọi điện động viên để chúng đừng buồn. Khi gặp đồng nghiệp mà ai khen học trò Hữu Châu ngoan ngoãn, lễ phép, đi làm đúng giờ là tôi hãnh diện, tự hào lắm. Học trò đa phần là nghèo và tôi luôn hỗ trợ tiền học phí", nghệ sĩ chia sẻ.

Ngoài vai trò giảng dạy, diễn ở sân khấu kịch của Thành Lộc, nghệ sĩ Hữu Châu cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh trong những năm gần đây.