Phương Mỹ Chi chia sẻ cảm xúc tự hào, vinh dự khi tham gia concert Quốc gia "Muôn sắc Việt Nam". Trong khi, Anh Tú, Đức Phúc cũng "chạy show" trong những ngày "Tết Văn hóa".

Những ngày này, ca sĩ Anh Tú tất bật với lịch trình dày đặc ở các sân khấu trên nhiều tỉnh, thành phố nhân Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức năm đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Không chỉ Anh Tú, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi và hàng trăm nghệ sĩ Việt cũng hòa vào không khí sôi động, ý nghĩa của đất nước trong những ngày "Tết Văn hóa".

'Tự hào đứng trên sân khấu mà văn hóa dân tộc là giá trị trung tâm'

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Mỹ Chi cho biết ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn tạo cơ hội để mỗi người có thêm thời gian tìm hiểu các loại hình văn hóa, nghệ thuật của quê hương. Vì vậy, nữ ca sĩ mong quý vị khán giả sẽ cùng hưởng ứng tinh thần của ngày lễ đặc biệt này, tận hưởng kỳ nghỉ thật trọn vẹn và dành thời gian khám phá những vùng đất, câu chuyện, những nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Những ngày này, cô và cả ê-kíp đang dành trọn thời gian, tâm sức và sự chuẩn bị cho concert Quốc gia Muôn sắc Việt Nam nhân ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức.

Phương Mỹ Chi chia sẻ mong muốn góp phần lan tỏa và đưa văn hóa tiếp tục phát triển, hiện diện trong đời sống ngày nay.

"Tôi mong muốn phần trình diễn của mình không chỉ đáp ứng yêu cầu nghệ thuật, mà còn thể hiện được tinh thần, cảm xúc và sự trân trọng đối với văn hóa Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư cho những bản phối chất lượng phù hợp với không gian sân vận động hay trang phục, vũ đạo, tôi thấy mình đặc biệt trau chuốt hơn về chất giọng và tinh thần mà mình muốn truyền tải tại hôm ấy. Để những gì chân thành nhất, tự hào nhất trong tôi sẽ có thể lan tỏa và chạm được đến khán giả", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, ở mỗi chương trình, cô đều mong muốn mang đến một phần trình diễn tốt nhất và kết nối với khán giả bằng âm nhạc. Nhưng tại concert Muôn sắc Việt Nam, cảm xúc ấy còn được đặt trong niềm tự hào chung về văn hóa và đất nước.

"Tôi cảm nhận mình không chỉ đại diện cho âm nhạc hay hành trình cá nhân, mà còn có cơ hội góp tiếng nói của một nghệ sĩ trẻ vào câu chuyện về bản sắc Việt Nam. Được đứng trên một sân khấu mà văn hóa dân tộc là giá trị trung tâm khiến tôi ý thức nhiều hơn về những gì mình thể hiện, cũng như trân trọng hơn cơ hội được góp mặt trong sự kiện này", cô nói.

Phương Mỹ Chi cho biết hiện tại và sau này, cô luôn mong muốn góp phần lan tỏa và đưa văn hóa tiếp tục phát triển, hiện diện trong đời sống ngày nay.

"Bản thân tôi không làm mới văn hóa, những giá trị cốt lõi vẫn hiện hữu trong các sản phẩm của mình, chỉ là vẻ đẹp ấy đang được song hành cùng cách thức sáng tạo đương đại. Để những giá trị truyền thống được lan tỏa gần gũi với thế hệ trẻ, để họ có thể hiểu, yêu và cùng hành động. Tôi cũng đang trên hành trình học hỏi điều đó thông qua những dự án mà mình có cơ hội thực hiện. Tôi mong những gì mình làm có thể khơi gợi sự tò mò, mong muốn tìm hiểu của các bạn trẻ về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam", giọng ca 23 tuổi bày tỏ.

Nghệ sĩ Việt 'chạy show' ngày 'Tết Văn hóa'

Những ngày này, Anh Tú bận rộn với lịch trình biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ trên cả nước. Sáng 22/11, anh tham dự, biểu diễn ở chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Đến 22/11, anh sẽ góp giọng trên sân khấu concert Muôn sắc Việt Nam cùng hàng chục nghệ sĩ Việt.

Bên cạnh những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, Anh Tú sẽ thể hiện ca khúc Người là Hồ Chí Minh do chính ca sĩ sáng tác.

"Càng đi nhiều, càng được đứng trên nhiều sân khấu, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của quê hương, đất nước mình. Một Việt Nam không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn bởi những giá trị văn hoá, những truyền thống và bản sắc được gìn giữ qua bao thế hệ. Với tôi, văn hoá chính là cội nguồn, là điều kết nối quá khứ với hiện tại và là những giá trị mà mỗi chúng ta đều có trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối. Biểu diễn tại các chương trình, concert như thế này là cơ hội cơ hội quý giá để tôi được góp tiếng hát của mình vào một chương trình mang ý nghĩa lớn lao với tầm vóc Quốc gia", anh cho biết.

Anh Tú trình diễn ở nhiều sự kiện nhân ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Đức Phúc, Erik, Hòa Minzy cũng "chạy show" trong tuần lễ Văn hóa quan trọng của đất nước.

"Những sân khấu như concert Quốc gia Muôn sắc Việt Nam là dịp để cùng hòa mình vào những giai điệu tự hào, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và lan tỏa tình yêu dành cho quê hương, đất nước", Đức Phúc bày tỏ.

Với Võ Hạ Trâm, cô chia sẻ cảm xúc tự hào, vinh dự khi có cơ hội biểu diễn cùng các bậc tiền bối, anh chị em nghệ sĩ Việt Nam, cùng chung tay cống hiến cho một chương trình văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ Quốc gia. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ mang tới bản phối rock cho ca khúc quen thuộc và lần đầu được vang lên giữa thủ đô Hà Nội.

"Những tháng cuối năm thật bận rộn nhưng cũng thật hạnh phúc khi tôi được tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn của Quốc gia cũng như các đơn vị, địa phương, các tỉnh thành khắp Việt Nam", cô nói thêm.