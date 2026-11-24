Tối 24/11, hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước đổ về tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) nhân ngày "Tết Văn hóa" đầu tiên của Việt Nam. Theo ghi nhận, dòng người đông đúc, ken đặc cả tuyến phố từ chiều cùng ngày. Không gian văn hóa trên tuyến phố như một sân khấu lễ hội mở, với các khu vực trải nghiệm, giao lưu và 4 không gian biểu diễn nghệ thuật đồng thời, tạo sự kết nối giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống - đương đại.