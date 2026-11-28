Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” diễn ra từ ngày 28/11-2/12. Chương trình chiếu phim bắt đầu từ chiều 28/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, với tác phẩm mở màn là Hộ linh tráng sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Đây cũng là là phim Việt duy nhất dự thi hạng mục phim dài tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Tác phẩm được chiếu tại HANIFF với phiên bản được chỉnh sửa, thời lượng dài 141 phút. Trước đó, vé của tác phẩm được phát miễn phí từ ngày 26/11.

Ê-kíp, dàn diễn viên Hộ linh tráng sĩ xuất hiện tại sự kiện để giao lưu với khán giả. Ngoài ra, một số đạo cụ, trang phục sử dụng trong quá trình ghi hình cũng được đem tới triển lãm bên ngoài phòng chiếu.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trong buổi chiếu miễn phí Hộ linh tráng sĩ, nhiều khán giả háo hức tới tham dự. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình, khán giả lớn tuổi hay thậm chí là du khách nước ngoài cũng tới trải nghiệm buổi chiếu phim miễn phí. Nhân viên nhà rạp tiết lộ lượng khách trong ngày chiếu khai mạc đông hơn so với các cuối tuần thông thường.

Phòng chiếu dành cho bộ phim Hộ linh tráng sĩ khá rộng, song khán giả gần như đã phủ kín rạp, kể cả những hàng ghế đầu. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với HANIFF năm nay.

Cặp đôi Thu Trà (21 tuổi, Hà Nội) và Trần Ngọc (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cảm thấy háo hức khi tới thưởng thức Hộ linh tráng sĩ. "Chúng mình lướt mạng xã hội và thấy thông tin chiếu miễn phí nhiều phim trong LHP Quốc tế Hà Nội năm nay nên thử đăng ký vé đi xem. Chúng mình chọn Hộ linh tráng sĩ vì tò mò về nhan đề phim. Đây cũng là một tác phẩm đề tài lịch sử và chúng mình trước đó đã xem trailer, cảm thấy khá hấp dẫn".

Theo BTC, trong sự kiện này, sẽ có tổng cộng 43 buổi chiếu phim miễn phí riêng tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, quy tụ nhiều tác phẩm từ cả Việt Nam và quốc tế. Trong ngày 28/11, ngoài Hộ linh tráng sĩ, còn có một số tác phẩm khác cùng ra mắt như Everytime, Ben'imana hay A price we have to pay...

Trong chuỗi sự kiện chiếu phim này, khán giả yêu điện ảnh Việt có thể thưởng thức nhiều tác phẩm khác như Út Lan 2, Bẫy tiền, Đại tiệc trăng máu 8, Mang mẹ đi bỏ... Trong số đó có nhiều cái tên từng gây sốt phòng vé, mang về doanh thu trăm tỷ đồng.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…