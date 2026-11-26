Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tuyển chọn từ gần 870 tác phẩm đăng ký tham dự.

Sáng 26/11, buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 28/11-2/12, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, khách mời.

Theo BTC, năm nay, HANIFF sẽ có nhiều hoạt động mới nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, giao thương và phát triển nhân lực.

124 bộ phim được tuyển chọn

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước. Trong đó, điện ảnh vừa là một loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, vừa là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia.

LHP lần này được kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, HANIFF VIII tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này cao hơn kỳ liên hoan lần thứ VII năm 2024 (117 tác phẩm).

Ông Đặng Trần Cường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BVHTTDL.

Trong chương trình phim dự thi, có 12 phim dài, gồm 11 tác phẩm nước ngoài và đại diện Việt Nam là Hộ linh tráng sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Đây cũng là tác phẩm được chọn chiếu trong chương trình phim khai mạc, với sự tham gia của đạo diễn và đoàn làm phim.

Đáng chú ý, 7 trong số 12 phim dài dự thi là những tác phẩm thuộc nhóm đại diện quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99, diễn ra năm 2027. Danh sách gồm Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human và Hộ linh tráng sĩ.

Một điểm đáng chú ý khác là 5 trong 12 phim dài dự thi do các nữ đạo diễn thực hiện. Những tác phẩm này gồm Everytime của Sandra Wollner, Silent Friend của Ildikó Enyedi, Ben’imana của Marie-Clémentine Dusabejambo, Moonglow của Isabel Sandoval và Hold on to Me của Myrsini Aristidou. Sự hiện diện của các nhà làm phim nữ tạo thêm màu sắc cho chương trình dự thi, với những góc nhìn khác nhau về tâm lý, thân phận con người, các vấn đề xã hội hay bản sắc văn hóa.

Bên cạnh 12 phim dài, chương trình dự thi còn có 25 phim ngắn, gồm 12 phim nước ngoài và 13 phim Việt Nam thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu và hoạt hình. Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới giới thiệu 49 tác phẩm, gồm phim dài và phim ngắn, mang đến những phong cách kể chuyện đa dạng.

Trong số các tác phẩm đáng chú ý có La Grazia của đạo diễn Paolo Sorrentino, từng được vinh danh tại Liên hoan phim Venice 2025. The Dreamed Adventure của Valeshka Grisebach gây chú ý nhờ cách kết hợp phim truyện và phim tài liệu, từng giành giải của Ban giám khảo tại Cannes 2026. Điện ảnh Pháp có Case 137 của Dominik Moll, tác phẩm khai thác vấn đề bạo lực của cảnh sát; trong khi Mirrors No.3 của Christian Petzold kể câu chuyện về nỗi đau mất người thân.

Bên cạnh chương trình phim dự thi, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản giới thiệu 8 phim hoạt hình, trong đó có Spirited Away, Your Name, 5 Centimeters per Second, Children of the Sea và Komada: A Whisky Family. Đặc biệt, Spirited Away (Vùng đất linh hồn) từng giành giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin năm 2002 và Oscar Phim hoạt hình xuất sắc năm 2003.

Cơ hội cho nhà làm phim trẻ

Nếu chương trình chiếu phim thể hiện diện mạo nghệ thuật của HANIFF VIII, các hoạt động chuyên môn năm nay cho thấy định hướng mở rộng vai trò của liên hoan trong hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh. Đáng chú ý nhất là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM), lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

VFM diễn ra từ 28-30/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với quy mô khoảng 3.000 m2, gần 60 gian hàng và sự tham gia của các đơn vị đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm dự kiến đón 71 nhà mua phim quốc tế, cùng hơn 10 hội thảo chuyên ngành. Các hoạt động tập trung vào mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung.

Hộ linh tráng sĩ tranh giải tại HANIFF VIII. Ảnh: NSX.

Song song với VFM, Chợ dự án làm phim HANIFF VIII dành cho các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 10 dự án được lựa chọn tham gia vòng thuyết trình, gồm 5 dự án Việt Nam: Bột và hoa, Bạn muốn hẹn hò?, Nhất quyết không nghèo, Thiên An, Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny và 5 dự án quốc tế, đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia và Bangladesh.

Một hoạt động mới khác là HANIFF Rising Stars Campus, chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh hướng đến 30 gương mặt diễn viên triển vọng. Các học viên được tham gia lớp chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất và thử vai quốc tế, dưới sự hướng dẫn của ba chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ. Điểm đáng chú ý là chương trình kết nối trực tiếp với nhu cầu tuyển chọn diễn viên cho bốn dự án phim sắp triển khai, gồm Tuyên ngôn độc lập, Con đường tôi đã chọn, Thiên mạc hùng ca và một dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngoài hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII tổ chức hai hội thảo về phát triển phim hoạt hình Nhật Bản và quảng bá, kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế.