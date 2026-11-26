Vai diễn trong "The Assassin(s)" chưa thể giúp Lee Min Ho chiến thắng giải thưởng điện ảnh danh giá. Trong khi hào quang năm nay thuộc về Park Ji Hoon, với "Dưới bóng điện hạ".

Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 khép lại tối 25/11 với nhiều kết quả gây bất ngờ. Trong khi Lee Min Ho ra về tay trắng, Park Ji Hoon lại trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất đêm trao giải khi lập cú đúp danh hiệu. Thành công của nam diễn viên trẻ gắn liền với Dưới bóng điện hạ (The King’s Warden), bộ phim tạo cơn sốt phòng vé với 16,93 triệu lượt khán giả ra rạp, lập kỷ lục tại thị trường Hàn Quốc.

"Hope" không bùng nổ như kỳ vọng

Lee Min Ho là một trong những cái tên gây chú ý tại Rồng Xanh năm nay. Tài tử góp mặt trong danh sách đề cử Nam phụ xuất sắc nhờ vai Young Il trong The Assassin(s) của đạo diễn Hur Jin Ho. Đây là lần hiếm hoi ngôi sao sinh năm 1987 xuất hiện trong một cuộc đua giải thưởng điện ảnh lớn, sau thời gian dài chủ yếu oanh tạc ở mảng truyền hình.

Trong The Assassin(s), Lee Min Ho vào vai một phóng viên tập sự, cùng cảnh sát Cheol Gu (Yoo Hae Jin) và trưởng ban Jae Hwan (Park Hae Il) lần theo những manh mối liên quan đến vụ nổ súng gây chấn động Hàn Quốc năm 1974. Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự kiện ám sát Tổng thống Park Chung Hee, đặt các nhân vật vào hành trình tìm kiếm sự thật phía sau một vụ việc bị che đậy.

Đảm nhận vai diễn một phóng viên trẻ, Lee Min Ho có cơ hội thử sức với kiểu nhân vật khác biệt so với những vai diễn lãng tử, giàu có quen thuộc. Young Il là mắt xích quan trọng trong hành trình điều tra, đồng thời đại diện cho lớp trẻ nhiệt huyết bước vào nghề báo giữa môi trường đầy sức ép. Giới chuyên môn đánh giá cao màn thể hiện của Lee Min Ho với sự nhập tâm, tiết chế, lại tương tác khá ăn ý với những tiền bối như Yoo Hae Jin, Park Hae Il.

Lee Min Ho trong The Assassin(s).

Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng lại thuộc về Koo Kyo Hwan với vai diễn trong Colony. Tài tử vượt qua Lee Min Ho cùng các đối thủ khác trong cùng hạng mục là Oh Jung Se (Wild Thing), Eum Moon Suk (Hope) và Jo In Sung (Possible Love).

Thực chất, thất bại của Lee Min Ho và The Assassin(s) không khó lý giải. The Assassin(s) có dàn diễn viên tên tuổi, được dẫn dắt bởi Hur Jin Ho, đạo diễn nổi tiếng đứng sau Christmas in August. Tuy nhiên, tác phẩm không giành được bất kỳ giải thưởng nào tại Rồng Xanh, dù có tên trong danh sách đề cử Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cùng nhiều hạng mục khác.

Lý do là tác phẩm vướng không ít tranh luận về cách tái hiện sự kiện lịch sử, đặc biệt là những chi tiết liên quan đến vai trò của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc. Những tranh cãi này phần nào ảnh hưởng đến sức nóng sau khi ra rạp và cả phản ứng khán giả.

Ở góc độ cá nhân, Lee Min Ho diễn tốt, nhưng phải cạnh tranh với đối thủ có màn thể hiện nổi bật hơn. Koo Kyo Hwan nổi bật với nhân vật cá tính, màu sắc khác biệt trong bom tấn Colony. Trong khi Oh Jung Se hay Jo In Sung cũng đều sở hữu những phân đoạn diễn xuất gây được ấn tượng.

Một trường hợp gây tiếc nuối khác là Hope của Na Hong Jin. Bộ phim dẫn đầu mùa giải với 10 đề cử, có mặt ở nhiều hạng mục quan trọng. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ giành được hai chiếc cúp gồm Phim xuất sắc và Quay phim - Ánh sáng xuất sắc. Việc để vuột mất tám đề cử khiến kết quả của Hope kém ấn tượng hơn hẳn so với kỳ vọng ban đầu.

Tương tự, Colony của Yeon Sang Ho cũng không có một mùa giải bùng nổ như mong đợi, khi chỉ mang về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Koo Kyo Hwan.

Park Ji Hoon lập cú đúp

Việc lập cú đúp giải thưởng - Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất - đưa Park Ji Hoon trở thành tâm điểm Rồng Xanh 2026. Trong đó, chiếc cúp Nam diễn viên mới xuất sắc mang ý nghĩa đặc biệt với sự nghiệp điện ảnh vừa chớm nở nhưng vô cùng xán lạn của nam diễn viên.

Thành tích này chứng minh ngôi sao sinh năm 1999 có khả năng vượt qua giới hạn hình ảnh thần tượng âm nhạc. Trước đó, anh được biết đến qua chương trình Produce 101 mùa 2 rồi debut trong nhóm nhạc Wanna One. Khi tách ra solo, nam nghệ sĩ thử sức diễn xuất, góp mặt trong một số dự án truyền hình.

Song phải đến Dưới bóng điện hạ, Park Ji Hoon mới thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ. Đây là lần đầu Park Ji Hoon tham gia phim điện ảnh thương mại quy mô lớn, đảm nhận vai diễn lịch sử với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp.

Park Ji Hoon lập cú đúp giải thưởng.

Park Ji Hoon hóa thân vua Danjong, vị quân vương lên ngôi khi còn nhỏ và bị cuốn vào những biến động lịch sử khắc nghiệt.

Danjong là nhân vật có thật trong lịch sử, thường được nhắc đến như một trong những vị vua có số phận bi kịch nhất triều đại Joseon. Park Ji Hoon ít kinh nghiệm, nhưng lại gây bất ngờ khi lột tả đầy sinh động những diễn biến tâm lý bên trong một vị quân vương bị truất ngôi. Những biến chuyển từ sự ngây thơ, cô độc đến nỗi tuyệt vọng và ý thức về số phận tạo cho vai diễn của Park Ji Hoon nhiều lớp lang cảm xúc.

Màn trình diễn của diễn viên trẻ nhận “cơn mưa” lời khen từ cả đại chúng lẫn giới chuyên môn. Đôi mắt linh động, có câu chuyện và biểu cảm tốt, lột tả được cảm xúc, nỗi buồn của nhân vật giúp Park Ji Hoon thành công chinh phục khán giả.

Nửa đầu phim, diễn viên khá ít thoại, chủ yếu truyền tải vẻ yếu đuối và bi kịch của nhân vật qua ánh mắt đượm buồn, mệt mỏi. Park Ji Hoon thể hiện khá sinh động sự tổn thương, loay hoay của một người trẻ khi cùng một lúc phải đối diện với việc cha mất, lên ngôi khi chưa sẵn sàng, chứng kiến chú mình tạo phản rồi bản thân bị đày đi biệt xứ.

Ở nửa sau, Park Ji Hoon lại có màn “lột xác” bất ngờ, thể hiện khía cạnh hoàn toàn khác của nhân vật là một bậc trượng phu mạnh mẽ, gan lì nhưng cũng rất ấm áp, giàu lòng trắc ẩn. Đặt cạnh ngôi sao gạo cội như Yoo Hae Jin, diễn xuất của Park Ji Hoon chưa hẳn đã xuất sắc. Nhưng sự nỗ lực của diễn viên trẻ là điều xứng đáng được ghi nhận.