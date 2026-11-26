Doanh thu "Trại giam hạnh phúc" đang tăng đều đặn như đồng hồ lên cót. Sức nóng tác phẩm khiến các đối thủ khác phải e dè, “ngại” đối đầu.

Sau khoảng một tuần chiếu, Trại giam hạnh phúc đang tiến khá gần cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng - thành tích bất ngờ với dự án nội địa ra rạp tháng 11. Đây vốn là thời điểm "vùng trũng phòng vé", ít dự án lớn và tạo được tiếng vang. Trước đó, phim mở màn vượt kỳ vọng, giúp Trung Lùn lập cú “hat-trick” với 3 dự án liên tiếp đều chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ.

Sức nóng của Trại giam hạnh phúc là không cần bàn cãi. Nhưng điều đáng quan tâm là một tác phẩm vốn chẳng quảng bá rầm rộ, vì sao lại đạt thành tích như vậy?.

Công thức hút khách

Trại giam hạnh phúc xoay quanh Phúc (Tuấn Trần đóng), một thầy giáo phải nhận án tù vì lỡ gây án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Chủ đề xoay quanh tội phạm, đời sống tù nhân có thể coi là “món ăn lạ” trên màn ảnh rộng Việt. Trước Trại giam hạnh phúc, một số tác phẩm chứa đựng yếu tố tương tự như Thiên đường máu, hay mới đây là Trại buôn người đều tạo cơn sốt, bất kể kịch bản gây tranh luận.

Chính đề tài hút khách giúp đứa con tinh thần của Trung Lùn có lợi thế ngay từ khi công chiếu. Bối cảnh cuộc sống sau song sắt mở ra nhiều tình huống kịch tính, từ va chạm giữa các tù nhân cho đến cách họ thích nghi với cuộc sống tập thể. Câu chuyện được triển khai đơn giản, dễ theo dõi, đan xen giữa hài hước, tâm lý và tình cảm gia đình. Phim chọc cười khán giả bằng những tình huống tếu táo của nhóm bạn tù, đan xen các phân đoạn xúc động về tình thân, sự hối hận và khát vọng làm lại cuộc sống.

Đây cũng là công thức Trung Lùn từng sử dụng khá thành công ở hai phim đầu. Phần phim Làm giàu với ma đầu tiên kể về chàng trai trẻ mê cờ bạc có khả năng nhìn thấy linh hồn, qua đó tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa người cha nghèo khó và đứa con ngỗ nghịch mới là tuyến cảm xúc trọng tâm. Sang Làm giàu với ma 2, hành trình đưa thi thể một nữ diễn viên xinh đẹp về quê để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương tiếp tục làm nổi bật yếu tố đạo đức, về tình người giữa những tình huống trớ trêu.

Phim dễ xem, có cả hài và bi phù hợp nhu cầu giải trí.

Ở cả ba tác phẩm, tiếng cười trở thành phương tiện giúp phim lôi cuốn khán giả. Đây cũng là thế mạnh của Trung Lùn, khi anh biết cách tạo ra chất hài mộc mạc, đời thường, có chút ngớ ngẩn mà cũng rất duyên dáng. Với Trại giam hạnh phúc, nó thể hiện qua loạt tình huống xoay quanh nhóm “F6” trong phòng giam D9, với đủ kiểu cãi vã, mâu thuẫn rồi cả những tình huống trêu đùa, làm hòa và kết thân; hay hành trình "yêu lại từ đầu" của một anh phạm nhân mất niềm tin vào phụ nữ...

Điểm đáng ghi nhận ở Trại giam hạnh phúc là sự mượt mà luân chuyển giữa hai sắc thái hài và bi. Những biến cố của Phúc và người thân, hay câu chuyện riêng của các phạm nhân, giúp bộ phim có những khoảng lặng tự sự sau các màn tung hứng, chọc cười sôi động. Nhờ đó, những hạn chế kịch bản dễ đoán, diễn biến trùng lặp phần nào được che lấp.

Không khó nhận ra phim còn sạn, nhiều tình huống phi lý, cách gỡ nút thắt cũng dễ dãi. Nhưng khán giả đại chúng không vì vậy mà mất thiện cảm, bởi Trại giam hạnh phúc đơn giản là đã mang lại cho họ hành trình cảm xúc vừa vặn, có khóc có cười.

Yếu tố cộng hưởng

Ngoài nội dung dễ xem, hợp thị hiếu, Trại giam hạnh phúc thành công một phần nhờ thời điểm phát hành thuận lợi. Phim trình làng trong bối cảnh ít đối thủ cạnh tranh, một số tác phẩm nội địa chiếu trước đó như Ngày con còn mẹ, Chị chị em em 3 đều đã giảm nhiệt.

Ca sĩ Duy Mạnh đóng cameo trong phim.

Một yếu tố cộng hưởng là phim công chiếu trùng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc có thêm 1 ngày nghỉ tạo điều kiện để người dân tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí. Bên cạnh tham quan di tích, bảo tàng hay tham dự concert, ra rạp xem phim cũng là hoạt động yêu thích của đông đảo khán giả, đặc biệt là nhóm bạn trẻ hay các gia đình. Thực tế, riêng ngày 24/11, Trại giam hạnh phúc thu khoảng 37 tỷ đồng , phản ánh sức mua vé ấn tượng dịp lễ.

Dù ban đầu không quảng bá rầm rộ, nhưng khâu truyền thông phim lại tỏ ra khá hiệu quả những ngày qua. Dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Tuấn Trần, Tiến Luật, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành. Trong đó, Tuấn Trần vẫn là cái tên có sức hút sau loạt dự án ăn khách, còn Ma Ran Đô cũng được quan tâm nhờ những bộ phim trăm tỷ gần đây.

Sự góp mặt của Khuyến Dương, gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ các nội dung hài trên TikTok, cũng giúp phim mở rộng tệp khán giả, có thêm độ lan tỏa trên mạng xã hội. Chưa kể, sự góp mặt của Duy Mạnh trong vai trò cameo với ca khúc Kiếp đỏ đen cũng trở thành "bài tẩy", giúp Trại giam hạnh phúc giàu chất liệu truyền thông. Các trích đoạn hay clip hậu trường có sự xuất hiện của nam ca sĩ dễ dàng thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt tiếp cận, giúp phim "phủ sóng" các nền tảng.

Sau những ngày chiếu đầu tiên, loạt review tích cực từ khán giả, các KOL xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều lời khen về diễn xuất, những phân đoạn hài hước hay tình tiết lấy nước mắt tạo hiệu ứng truyền miệng, khơi gợi tâm lý tò mò và sợ bỏ lỡ (FOMO). Bàn luận phim càng sôi nổi, khán giả trung lập càng có thêm động lực để mua vé trải nghiệm.

Hiện tại, Trại giam hạnh phúc đang được phân bổ gần 5.600 suất chiếu mỗi ngày - con số mà phim Việt nào cũng phải ao ước. Box Office Vietnam ghi nhận trong lịch sử, chỉ có phim quốc tế Kẻ trộm mặt trăng 4, Mưa đỏ và một bộ phim của Trấn Thành từng vượt mức 5.600 suất chiếu/ngày. Nói vậy để thấy tác phẩm của Trung Lùn đang có lợi thế rất lớn từ lượng suất chiếu - yếu tố sống còn với một tác phẩm chiếu rạp.

Phim thu 178 tỷ đồng tính đến tối 25/11.

Trước sức nóng của Trại giam hạnh phúc, tác phẩm Mẹ Mìn thông báo dời lịch chiếu. Ê-kíp không công bố nguyên nhân cụ thể, nhưng lý do có lẽ không khó đoán là “né” đối đầu trực diện đối thủ đồng hương.

Việc Mẹ Mìn phải dời lịch chiếu lần hai trong bối cảnh Trại giam hạnh phúc đang áp gây sốt phản ánh áp lực cạnh tranh thị phần rạp ngày càng gắt gao. Box Office Vietnam đánh giá trên thị trường, gần như chỉ có thể 1 phim thắng lớn tại 1 thời điểm. Vì số lượng phòng chiếu giới hạn, các đối thủ phải lao vào cuộc đấu "giành giật" khán giả.

Kết quả thắng thua lúc này không chỉ phụ thuộc vào chất lượng phim, mà còn ở hiệu ứng truyền miệng, chiến lược truyền thông và cả bài toán đàm phán suất chiếu với các nhà rạp.