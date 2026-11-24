Chỉ sau khoảng một giờ mở cổng, khu vực fanzone đã kín chỗ. Khán giả mang theo băng rôn, gậy cổ vũ, sẵn sàng chờ đón những nghệ sĩ yêu thích. Bên cạnh các bạn trẻ, cũng có những cô chú lớn tuổi lần đầu tham dự một chương trình âm nhạc quy mô lớn, được con cháu đưa đến sân vận động để thưởng thức concert.