Mai của "Bò sữa bay" chưa thể coi là đột phá về diễn xuất, nhưng đáng được ghi nhận là bước tiến của Tiểu Vy.

Từ Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái, Mai cho tới Bộ tứ báo thủ hay Ốc mượn hồn..., Tiểu Vy ở tuổi 26 đã dắt túi 6 dự án điện ảnh. Nhưng nghịch lý là chưa một lần, cô được ghi nhận là diễn viên thực thụ. Bất kể tuyến phụ hay vai chính, nàng hậu sinh năm 2000 đều chưa thành công để lại dấu ấn.

Cô từng bị nhận xét là “bình hoa di động”, tức xuất hiện chủ yếu để làm đẹp cho “phần nhìn” của tác phẩm. Định kiến ấy đeo bám nàng hậu suốt một thời gian dài, mãi cho đến Bò sữa bay, mới bắt đầu thay đổi.

Màu sắc mới của Tiểu Vy

Bò sữa bay lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu thập niên 1990. Nơi đây nghiên cứu loại sữa công thức được đồn đoán có thể chữa lành vết thương và trẻ hóa, hứa hẹn mang lại khoản lợi nhuận lớn. Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng), anh cả trong gia đình có bốn anh em trai, nhận lời tham gia kế hoạch đánh cắp công thức sữa.

Trong quá trình tiếp cận phòng nghiên cứu, Trâu gặp San (Ngọc Xuân), cô gái tạo ra công thức đặc biệt và cũng là con gái giám đốc nông trường. Ban đầu làm quen để lợi dụng, nhưng sự gần gũi lâu ngày khiến anh nảy sinh tình cảm. Ở một diễn biến khác, Mai (Tiểu Vy), nhân viên Ban đời sống của nông trường, cũng thầm thương trộm mến Trâu. Cho đến khi nhận ra trái tim đối phương hướng về người con gái khác, Mai không cam lòng mà làm bung bét mọi chuyện.

Mai không phải nhân vật trung tâm, cũng không giàu thời lượng lên hình trong câu chuyện mang màu sắc hài đen (dark-comedy) xoay quanh thương vụ táo tợn tại nông trường bò sữa. Cô tạo dấu ấn nhờ nét tính cách hồn nhiên, e thẹn và sống tình cảm, nhưng cũng có lúc rất thẳng thắn, cũng nóng tính, bốc đồng. Trong những cảnh xuất hiện bên Trâu ở đầu phim, Mai chủ động bày tỏ sự quan tâm, để mắt tới đối phương. Nó thể hiện ở cách cô gái trẻ cẩn thận giữ lại phần thịt riêng cho anh chàng công nhân thường xuyên đến muộn.

Tiểu Vy trong phim.

Đối lập với vẻ ngoài thanh khiết, ngọt ngào của nữ chính Ngọc Xuân, Tiểu Vy để lại ấn tượng bằng vẻ cá tính, trẻ trung, có chút gì đó bướng bỉnh. Mai thường ngày nữ tính, dịu dàng, nhưng cũng có mặt quyết liệt, trẻ con và nóng nảy khi ghen tuông. Cái tát cho Trâu giữa chốn đông người và lời chất vấn anh thể hiện cá tính mạnh mẽ bên trong nhân vật sẵn sàng bùng nổ khi bị dồn ép.

Mai vì vậy đòi hỏi Tiểu Vy vừa phải hồn nhiên, vô tư và e thẹn, si dại trong tình yêu đơn phương, vừa tổn thương và bất lực khi tình cảm không được hồi đáp. Nàng hậu thể hiện khá mượt mà các cung bậc cảm xúc này. Ở cô có sự bẽn lẽn, ngây ngốc và mộc mạc khi yêu. Còn ở cao trào kịch tính, diễn viên cũng thành công lột tả sự bức xúc, ấm ức và tổn thương bên trong nhân vật.

Nó thể hiện trong giọng điệu nức nở, hờn ghen, trong đôi mắt ậng nước. Khoảnh khắc Mai phát hiện ánh mắt đầy yêu thương của Trâu đặt ở nơi San, khán giả có thể cảm nhận được sự hụt hẫng, tan vỡ đang xâm chiếm tâm trí nhân vật

Đã thoát mác “người đẹp đóng phim”?

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 khi 18 tuổi. Sau cuộc thi sắc đẹp, cô bắt đầu lấn sân điện ảnh, khởi động bằng Đảo Độc Đắc: Tử mẫu Thiên linh cái. Song phải đến Mai do Trấn Thành cầm trịch, cô mới dần nhận được sự quan tâm của khán giả điện ảnh. Ba năm qua, người đẹp đều đặn xuất hiện trên phim chiếu rạp, năm 2026 có tới 3 dự án là Thỏ ơi, Ốc mượn hồn và Bò sữa bay.

Hành trình diễn xuất của Tiểu Vy khá suôn sẻ, nhưng lại không mấy ấn tượng. Qua loạt vai diễn trước đó, nàng hậu vẫn thường bị nhận xét diễn đơ, biểu cảm một màu hoặc còn gồng gượng. Đài từ của cô cũng thường xuyên gây tranh luận, giọng thoại thiếu tự nhiên, khó lòng truyền tải được cảm xúc, tâm trạng vai diễn.

Những nhân vật Tiểu Vy từng đảm nhận còn đơn điệu, thường là hình mẫu cô gái trẻ đẹp nhưng "vô tri", ngây ngốc và mù quáng khi yêu, tự chuốc lấy muộn phiền. Bộ tứ báo thủ từng đẩy mỹ nhân sinh năm 2000 vào tâm điểm tranh cãi. Đảm nhận vai chính với thời lượng lên hình dồi dào, nhưng những diễn biến tâm lý và hành trình cảm xúc nhân vật của cô nghèo nàn đến đáng tiếc. Những gì khán giả nhắc về nhân vật khi đó chỉ là vài câu thoại "tạo trend", tuyệt nhiên không phải diễn xuất của Tiểu Vy.

Diễn xuất của Tiểu Vy trong Bò sữa bay tạo được thiện cảm.

Trở lại với Bò sữa bay, Mai chưa hẳn đã là hình tượng mới mẻ, một cuộc "lột xác" của nàng hậu. Vẫn là một nhân vật xinh đẹp, si dại trong tình yêu, cô có những phản ứng bồng bột, đôi khi khiến người xem vừa thương vừa giận. Nhưng lần này, Tiểu Vy đã biết kiểm soát biểu cảm gương mặt, thể hiện được nhiều lớp lang cảm xúc của vai diễn. Mai có vui có buồn, biết hờn ghen, biết giận dữ, song cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng trong sự tổn thương, hụt hẫng, có lúc mạnh mẽ đấu tranh để giành lấy tình yêu.

Ngoài sự tiến bộ về đài từ, biểu cảm, Tiểu Vy cũng tạo thiện cảm bằng sự lăn xả, phá bỏ hình tượng tiểu thư. Cô trực tiếp trải nghiệm nhiều công việc của nhân vật công nhân nông trường, từ vắt sữa bò, thái thịt, lựa đồ nhôm nhựa cũ đến những đêm quay giữa cái lạnh của Mộc Châu.

Mai chưa thể coi là sự đột phá về diễn xuất, nhưng đáng được ghi nhận là bước tiến của hoa hậu. Nhưng để đi xa hơn với điện ảnh, Tiểu Vy cần những vai diễn mới mẻ, đa sắc thái với sức nặng tâm lý, để ghi được ấn tượng nhiều hơn.