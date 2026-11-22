Lý Tử Thất giành chiến thắng trong vụ kiện với công ty quản lý cũ, nhằm lấy lại được thương hiệu của mình. Hiện tại, cô nắm giữ nhiều vị trí trong giới văn hóa.

Trang The Paper đưa tin mới đây "Tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất tham gia Đại hội của Liên đoàn văn học, nghệ thuật tỉnh Tứ Xuyên, cô được bầu làm Phó Chủ tịch liên đoàn. Trước đó, nhà sáng tạo nội dung từng được Hiệp hội Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể Trung Quốc mời làm đại sứ quảng bá di sản.

Lý Tử Thất đã có nhiều hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống và di sản phi vật thể Trung Quốc. Cô từng được đài truyền hình CCTV công nhận là đại sứ quảng bá văn hóa.

Nữ vlogger còn tham gia nhiều sự kiện về giới thiệu trà, bánh kẹo, đồ thủ công mỹ nghệ. Các hoạt động này giúp Lý Tử Thất nâng cao danh tiếng, trở thành nhân vật đứng đầu trong giới sáng tạo nội dung tại Trung Quốc.

Lý Tử Thất được bầu làm Phó Chủ tịch liên đoàn văn học và nghệ thuật tỉnh Tứ Xuyên.

Tháng 5/2025, Lý Tử Thất được Hiệp hội Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể Trung Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá di sản phi vật thể, đồng thời đảm nhận vai trò tổng cố vấn chương trình bồi dưỡng sáng tạo video về di sản phi vật thể dành cho thanh niên.

Chia sẻ tại đại hội, Lý Tử Thất cho biết thời gian gần đây cô chủ động giảm bớt việc sáng tạo nội dung video để ở bên bà nhiều hơn vì bà nội tuổi cao sức yếu. Bà nội là người có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của Lý Tử Thất, người nuôi dưỡng cô từ khi còn nhỏ.

Tuy giảm bớt công việc, Lý Tử Thất vẫn nghiên cứu về văn hóa các ngành thủ công truyền thống, thử sức làm phim tài liệu để tích lũy kinh nghiệm.

"Tiên nữ đồng quê" chia sẻ cô không ngừng việc sáng tạo nội dung mà chỉ dừng lại để học hỏi và quan sát nhiều hơn, mong tác phẩm của mình "mang hơi thở con người". Vì thế hai năm qua cô không ra mắt thêm video ngắn nào. Lý Tử Thất không đăng bài viết trên mạng xã hội, cũng không tương tác với người hâm mộ.

Lý Tử Thất không đăng video vì muốn dành thời gian bên bà, đồng thời tìm hiểu các ngành nghề thủ công.

Ngày 12/11/2024, sau hơn 1.200 ngày gián đoạn đăng tải video, Lý Tử Thất chính thức trở lại với tác phẩm giới thiệu nghệ thuật sơn mài. Cô vẫn được khán giả chào đón nhiệt tình. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người bày tỏ sự nhớ mong với Lý Tử Thất.

Trên trang cá nhân, Lý Tử Thất gửi tới hai video với nội dung khác nhau. Trong đó có một video ghi lại cảnh cô dựng căn nhà làm bằng tre, để bày những bộ trang phục do chính cô tự sản xuất vải, tự may vá thêu thùa.

Lý Tử Thất sinh năm 1990 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bắt đầu làm những video ngắn về nấu ăn vào năm 2015.

Cô thu hút sự chú ý vào năm 2016 với video lan truyền giới thiệu món mì kéo Lan Châu do chính tay cô làm. Sau đó, cô bắt đầu đăng những video ngắn trên Weibo, mở tài khoản trên YouTube, tạo ra những video ghi lại cuộc sống hàng ngày.

Trong các video, Lý Tử Thất tự tay làm mọi thứ, từ thực phẩm, quần áo, đồ nội thất cho đến đồ thủ công. Sức hấp dẫn của cô bắt nguồn từ cách miêu tả đầy chất thơ về cuộc sống nông thôn, đặc trưng cho văn hóa và thẩm mỹ của Trung Quốc.

Dù có nhiều blogger ẩm thực và văn hóa, Lý Tử Thất vẫn là cái tên được khán giả nhớ tới nhất.

Năm 2020, Lý Tử Thất lập kỷ lục Guinness thế giới về việc có nhiều người đăng ký nhất trên kênh YouTube tiếng Trung, với tổng số 11,4 triệu người theo dõi tại thời điểm đó. Con số này hiện đã vượt quá 20 triệu.

Tuy nhiên, sự nghiệp của “tiên nữ đồng quê” bị gián đoạn vào tháng 7/2021 sau tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ Vô Niệm Hàng Châu.

Theo nữ blogger vì tỷ lệ góp vốn không cân đối, cô bị tổn thất kinh tế, biến thành công cụ kiếm tiền. Dù công ty quản lý kiếm được hàng tỷ NDT mỗi năm, Lý Tử Thất chỉ được chia số tiền ít ỏi.

Sau một năm kiện tụng, tháng 12/2022, Lý Tử Thất đã lấy lại quyền điều hành công ty Tử Thất Tứ Xuyên từ ông chủ cũ. Trong thỏa thuận mới, công ty đã hoàn toàn thuộc về Lý Tử Thất với 99% cổ phần, 1% còn lại thuộc về Vô Niệm Hàng Châu, CEO Lưu Đồng Minh rút khỏi công ty vì đã xảy ra tranh chấp với Lý Tử Thất dẫn đến tình cảm phai nhạt.