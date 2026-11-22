Chủ nhân hit "Hồng nhan" vừa công bố tổ chức concert "TUẤN TOUR - THE JACK ODYSSEY 2027", diễn ra vào ngày 15/1/2027.

Ngày 22/11, tại buổi họp báo công bố hợp tác và ra mắt dự án mới, Công ty Cổ phần FANOS giới thiệu Cộng đồng Văn hóa Số TP.HCM trên nền tảng FANOS, đồng thời công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Jack - J97.

Trong khuôn khổ chương trình, Jack xuất hiện sau thời gian vướng ồn ào, chính thức công bố concert mang tên TUẤN TOUR - THE JACK ODYSSEY 2027 diễn ra vào ngày 15/01/2027 tại sân vận động Phú Thọ. Concert có định hướng kết hợp âm nhạc, xây dựng thế giới nhân vật và công nghệ Hologram.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại chương trình là phần giới thiệu Sunbound, vũ trụ nhân vật mới được Jack - J97 phát triển từ những ký ức, cảm xúc và khát vọng trong hành trình âm nhạc của mình.

Concert đầu tiên của Jack được tổ chức vào 15/01/2027.

Chia sẻ về dự án, Jack cho biết mỗi cá nhân đều có một điều để hướng về. Đó có thể là ước mơ, niềm tin hay những người mình yêu thương. Nam nghệ sĩ gọi đó là “ánh dương” của mỗi người. Từ ý tưởng này, Sunbound được xây dựng như một thế giới riêng, nơi Jack có thể kể những câu chuyện của mình thông qua âm nhạc và trí tưởng tượng.

Trong Sunbound có hai phiên bản nhân vật đặc biệt, một đại diện cho Jack của những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ, một đại diện cho Jack ở hiện tại với sự trưởng thành và bản lĩnh hơn. Bên cạnh đó là Domi, nhân vật được xây dựng như hình ảnh đại diện cho cộng đồng Đom Đóm đã luôn đồng hành cùng nam nghệ sĩ.

“Sunbound có thể bắt đầu từ trí tưởng tượng của Jack. Nhưng để thế giới ấy trở nên trọn vẹn, Jack mong sẽ có sự hiện diện của tất cả các bạn. Cảm ơn những Đom Đóm đã luôn là những ánh sáng trên hành trình của Jack. Hẹn gặp các bạn tại vũ trụ Sunbound, nơi chúng ta cùng hướng về ánh dương”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Jack tại sự kiện.

Jack (sinh năm 1997) hoạt động với vai trò ca sĩ, được biết tới với nhiều ca khúc như Sóng gió, Hồng nhan, Bạc phận… Anh từng nhận được nhiều kỳ vọng trước khi vướng vào một loạt ồn ào liên quan đến đời từ. Thời gian qua, nam ca sĩ trở lại với album Tam Thái Tử. Một số bài hát trong album như Lưu niên, Người dưng hay Hoa trong đá đạt hàng triệu lượt xem.