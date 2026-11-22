Trong fan meeting, nữ diễn viên xúc động và khóc trước hàng nghìn khán giả. Cô gửi lời cảm ơn tới ba mẹ, đồng nghiệp cùng người hâm mộ.

Ngày 21/11, fan meeting của Lan Ngọc diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng nghìn người hâm mộ. Trong chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nữ diễn viên hát, nhảy và giao lưu, ký tặng với khán giả. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của Lan Ngọc như Lâm Vỹ Dạ, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy, Trang Pháp... cũng góp mặt và tham gia trình diễn cùng nữ diễn viên.

Ở cuối chương trình, trước khi khép lại fan meeting, Lan Ngọc xúc động. Trên sân khấu, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới ba mẹ, đồng nghiệp và người hâm mộ để theo dõi, ủng hộ cô trên hành trình làm nghề.

Lan Ngọc tổ chức fan meeting tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn khán giả. Ảnh: FBNV.

"Ngọc hay nói với fan là đừng tặng quà, hãy viết thư cho chị. Bởi vì đó là những gì giúp tôi vững tin trên con đường làm nghề của mình. Biết ơn vì ba mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn bề trên đã cho tôi được cơ hội để làm nghề. Đặc biệt là ngày hôm nay có tất cả mọi người. 16 năm trôi qua, hiện tại, tôi đã 36 tuổi nhưng vẫn còn ôm đồm ở ngoài kia. May mắn là sau 16 năm, tôi đã có được chỗ dựa vững chắc hơn là ê-kíp, những người đồng hành. Từng người đến với tôi bằng cái duyên", Lan Ngọc khóc và chia sẻ trên sân khấu.

Lan Ngọc kể trong khoảng thời gian không đóng phim, những bức thư tay, tin nhắn của fan khiến cô xúc động, nôn nóng được trở lại.

"Và rồi, duyên cũng tới. Tôi tin chắc rằng dự án có nhiều ý kiến, khen chê nhưng đó là sự lựa chọn. Tôi biết mình không thể nào chứng minh được như này, như kia. Nhưng tôi muốn mình làm để lấy thêm kinh nghiệm. Vì diễn xuất là cả cuộc đời của tôi. Cảm ơn mọi người đã ở đây để chứng kiến Lan Ngọc với danh xưng là một diễn viên", cô bày tỏ.

Lan Ngọc vắng bóng trên màn ảnh rộng từ năm 2022. Những năm qua, cô chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Chị chị em em 3 là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Lan Ngọc sau nhiều năm.

Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu. Nữ diễn viên cho thấy khả năng diễn xuất tương đối chắc tay. Cô có ngoại hình sáng, vẻ đẹp dịu dàng, phù hợp với hình tượng người phụ nữ trong bối cảnh phim. Lối diễn của cô khá tự nhiên, tiết chế và ít tạo cảm giác lên gân. Điểm đáng ghi nhận là Lan Ngọc biết tận dụng ánh mắt, biểu cảm cùng những thay đổi nhỏ trong giọng nói để thể hiện tâm trạng nhân vật, kể cả khi những chuyển biến tâm lý trên kịch bản chưa thực sự hợp lý.

Dù vậy, cách thoại của nữ diễn viên đôi lúc chưa thực sự hòa hợp với bối cảnh phim. Ở một số phân đoạn đối thoại, nhịp nói và cách nhấn giọng vẫn mang màu sắc khá hiện đại, tạo cảm giác thiếu tự nhiên so với thời đại mà câu chuyện diễn ra.

Ngoài ra, Chị chị em em 3 cũng bị phản ứng về chất lượng, thông điệp gây tranh cãi. Đây là điều khá đáng tiếc cho màn trở lại của Lan Ngọc sau nhiều năm.