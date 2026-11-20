Sau hai tuần càn quét phòng vé, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Nitesh Tiwari "Ramayana" bắt đầu hạ nhiệt doanh thu.

Indian Express đưa tin theo số liệu phòng vé công bố ngày 20/11, Ramayana phần 1 đã chính thức vượt qua Dhurandhar để ghi danh vào top 5 phim Ấn Độ có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn còn cách khá xa vị trí thứ 4 của Pushpa 2: The Rule với khoảng cách 194,95 crore rupee (khoảng 21 triệu USD ).

Sau nửa tháng duy trì sức nóng khổng lồ, doanh thu theo ngày của bộ phim bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm. Cụ thể, trong ngày 19/11, Ramayana thu về 19,35 crore rupee (doanh thu tại Ấn Độ), giảm 16,6% so với mức 23,20 crore rupee của ngày trước đó. Đây cũng là mức doanh thu ngày thấp nhất của phim kể từ khi ra rạp.

Ramayana đang sụt giảm doanh thu theo ngày sau hai tuần phát hành. Ảnh: DNEG.

Tính đến hết ngày 19/11, tổng doanh thu gộp tại thị trường nội địa của tác phẩm đạt 1.032 crore rupee, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 1.547 crore rupee (khoảng 185 triệu USD ). Con số này vẫn cách rất xa điểm hòa vốn của bộ phim.

Tại thị trường nói tiếng Hindi, tỷ lệ lấp đầy rạp trong ngày 19/11 đạt mức trung bình 15,77% đối với định dạng 3D và 14,56% đối với định dạng 2D. Lượng khán giả có sự phân hóa rõ rệt theo khung giờ: các suất chiếu buổi sáng ghi nhận tỷ lệ thấp (7,62% ở bản 3D và 6,92% ở bản 2D), sau đó tăng dần vào buổi chiều và đạt đỉnh vào khung giờ tối (lần lượt đạt 20,46% và 20%).

Sức hút của Ramayana phần 1 không chỉ giới hạn ở khu vực nói tiếng Hindi mà còn lan rộng sang miền Nam Ấn Độ. Phiên bản lồng tiếng Telugu của phim đã mang về 54,40 crore rupee, giúp tác phẩm đứng thứ 10 trong danh sách các phim tiếng Telugu ăn khách nhất năm 2026. Đáng chú ý, Ramayana là phim Hindi duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này, xếp sau các tác phẩm bản địa như Mana ShankaraVaraprasad Garu (218,47 crore rupee) hay Peddi (217,86 crore rupee).

Bên cạnh đó, vị thế áp đảo của Ramayana tại hệ thống rạp cũng gián tiếp tạo ra những biến động trên thị trường phát hành. Tại bang Tamil Nadu, cụm rạp Anand Cinemas thông báo hủy chiếu bộ phim mới OM: Operation Mole của tài tử Dhanush (ra mắt ngày 20/11) do bất đồng về tỷ lệ ăn chia thương mại, đồng thời vẫn duy trì ổn định 4 suất chiếu mỗi ngày cho Ramayana 3D. Đại diện cụm rạp khẳng định quyết định này xuất phát từ việc nhà phát hành OM yêu cầu mức phí cao hơn 5% so với mặt bằng chung, phủ nhận cáo buộc dùng Ramayana làm công cụ gây sức ép.

Ramayana do Nitesh Tiwari đạo diễn, quy tụ dàn sao hàng đầu Ấn Độ gồm Ranbir Kapoor (vai Rama), Sai Pallavi (vai Sita), Yash (vai Ravana) và Sunny Deol (vai Hanuman). Phim được đầu tư quy mô lớn bởi bộ đôi nhà sản xuất Namit Malhotra - Yash, cùng phần âm nhạc do hai nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer và A.R. Rahman đồng thực hiện.

Phần hai của Ramayana dự kiến ra rạp vào dịp Diwali năm 2028. Nhà sản xuất quyết định lùi ngày phát hành phần 2 thêm hai năm do quy mô dự án và độ phức tạp của khâu kỹ xảo hình ảnh. Theo ê-kíp, phần tiếp theo sẽ có nhiều nhân vật được tạo dựng bằng CGI hơn, cùng những trận chiến quy mô hơn cả phần đầu tiên.