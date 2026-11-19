Seungri và bạn gái 20 tuổi vừa xuất hiện tại sân bay ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện trước truyền thông.

Theo Hankyung, Seungri và bạn gái 20 tuổi đã đáp chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc) xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào khoảng 21h40 ngày 18/11.

Xuất hiện tại sảnh đến, Seungri mặc áo hoodie xám, đeo khẩu trang xanh nhạt và tự tay đẩy hai chiếc vali hành lý. Trong khi đó, bạn gái anh diện bộ đồ dệt kim màu trắng, liên tục dùng áo che chắn gương mặt để tránh ống kính truyền thông. Cô lộ bụng bầu lớn. Theo dự kiến, bạn gái nam ca sĩ sẽ hạ sinh con đầu lòng vào tháng 1/2027.

Seungri và bạn gái 20 tuổi vừa xuất hiện tại sân bay ở Hàn Quốc. Ảnh: Ten Asia.

Theo đoạn video được Star News đăng tải trên YouTube, khi nghe thấy tiếng gọi tên thật "Seung Hyun", cựu thần tượng quay sang hỏi phóng viên: "Các anh đang quay chúng tôi đấy à? Các anh thuộc đơn vị nào thế?". Khi rời khỏi khu vực sân bay, Seungri chủ động lên tiếng đề nghị ngừng ghi hình: "Các anh quay tới đây thôi nhé".

Trước đó, vào ngày 28/10, sau khi truyền thông đưa tin về việc kết hôn, Seungri xác nhận anh đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí ở độ tuổi 20, đồng thời bác bỏ tin đồn "cưới chạy bầu". Cặp đôi không tổ chức lễ cưới riêng và nam ca sĩ cho biết hiện tại cũng chưa có kế hoạch cho việc này.

Seungri ra mắt vào năm 2006 với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang. Năm 2019, anh rời nhóm và tuyên bố giải nghệ sau khi vướng vào bê bối chấn động Burning Sun. Sau đó, Seungri bị truy tố với 9 tội danh, bao gồm môi giới mại dâm và đánh bạc phi pháp. Tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên phạt anh 1 năm 6 tháng tù giam. Nam ca sĩ mãn hạn tù vào tháng 2/2023.

Gần đây, Seungri tiếp tục vướng rắc rối pháp lý khi bị một người đàn ông ngoài 30 tuổi đệ đơn kiện với các cáo buộc hành hung đặc biệt, đe dọa đặc biệt và giam giữ trái phép. Người này tố cáo bị nhóm của Seungri tấn công và đe dọa tại một nhà hàng ở quận Gangnam (Seoul) hồi tháng 8.

Phản hồi về vụ việc, luật sư Yoon Jae Bin thuộc công ty luật Surim - đại diện pháp lý của Seungri - thừa nhận thân chủ có cầm chai rượu soju lên trong lúc nóng giận nhưng khẳng định không hề vung tay hay tấn công đối phương. Phía nam ca sĩ bày tỏ sự hối lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế, song kiên quyết bác bỏ cáo buộc dùng chai rượu để đe dọa hoặc hành hung người khác.