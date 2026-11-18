Á hậu chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng bên thiếu gia Đức Phạm. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Trưa 18/11, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải bộ ảnh gia đình bên con gái đầu lòng. Người mẫu và thiếu gia Đức Phạm rạng rỡ, cùng chăm sóc con tại nhà riêng. "Gia đình mình yêu em bé. Chúc em một đời bình an, yêu lắm", cô chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Đây là lần đầu tiên Vũ Thúy Quỳnh công khai hình ảnh em bé. Trước đó, người mẫu giấu kín thông tin về việc sinh con.

Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh con gái đầu lòng. Ảnh: @vuthuyquynh.

Người đẹp chia sẻ tin vui mang thai vào cuối tháng 8. Thời điểm đó, cô đăng ảnh mang bầu và tình tứ bên Đức Phạm. Trong thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh giữ sức khỏe tốt, vẫn tham gia nhiều sự kiện về giải trí, thời trang.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, Đức Phạm đã công khai hẹn hò khi đăng ảnh chụp tình tứ, kèm chú thích ngắn gọn "Yêu em". Tháng 12/2025, Đức Phạm được cho là đã cầu hôn bạn gái. Thời điểm đó, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh khoe đeo nhẫn ở ngón áp út. Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp này được cầu hôn. Hồi tháng 1 năm nay, từng có đồn đoán về việc cả hai sắp cưới. Song Thúy Quỳnh sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Trong thời gian gắn bó với Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh không ít lần vướng bình luận trái chiều. Người mẫu nhiều lần lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp, từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, đồng thời giành giải Á quân 3 The New Mentor 2023.