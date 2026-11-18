Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm văn chương kinh điển hay thơ ca lãng mạn, những cuốn sách yêu thích của Robert Pattinson còn đề cập đến kinh tế, xã hội.

Robert Pattinson nổi tiếng từ series phim Twilight và khẳng định thực lực diễn xuất qua loạt tác phẩm nghệ thuật độc lập gai góc như Good Time, The Lighthouse hay bom tấn The Batman. Gần nhất, anh vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để trở thành James Bond thế hệ mới.

Ngoài nghệ thuật, tài tử là người đam mê đọc sách. Phổ đọc của nam diễn viên khá rộng, từ sách kinh tế, xã hội đến thơ ca, văn chương kinh điển và tiểu thuyết lãng mạn.

Eat the Rich - P. J. O'Rourke

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, Robert Pattinson đã xếp Eat the Rich vào danh sách những cuốn sách yêu thích nhất của anh.

Eat the Rich là cuốn sách yêu thích nhất của Robert Pattinson. Ảnh: @IGNV/Amazon.

Tiếp nối phong cách của tác phẩm kinh điển đương đại Parliament of Whores, P. J. O'Rourke - người từng được tờ The Wall Street Journal vinh danh là "nhà văn hài hước nhất nước Mỹ" - đã mang đến một góc nhìn trào phúng về nền kinh tế toàn cầu qua cuốn Eat the Rich. Tác giả dẫn dắt độc giả bước vào một chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới đầy hỗn loạn nhưng không kém phần thú vị.

Money - Martin Amis

Nằm trong bộ ba tiểu thuyết viết về London của Martin Amis (cùng với London Fields và The Information), Money từng được giới phê bình ca ngợi là "một màn phô diễn dữ dội, ngổn ngang và đầy thô ráp" (The New Republic) hay "sắc sảo, điêu luyện, phấn khích" (The Times Literary Supplement) ngay khi ra mắt vào giữa thập niên 1980.

Cuốn sách xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của John Self - một trong những đạo diễn quảng cáo hàng đầu London, người bất ngờ có cơ hội thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay. John Self là hiện thân của sự tôn sùng vật chất: sống vì tiền, nói chuyện tiền bạc và vung tiền không tiếc tay để theo đuổi khoái lạc cùng danh vọng.

Pattinson từng thừa nhận anh thấy bản thân "giống hệt" người dẫn chuyện John Self và bày tỏ khao khát được hóa thân thành nhân vật này trên màn ảnh rộng: "Vai diễn này sinh ra là để dành cho tôi".

The Ballad of the Sad Café - Carson McCullers

Là một tác phẩm kinh điển đã chinh phục nhiều thế hệ độc giả, tuyển tập này quy tụ những truyện ngắn xuất sắc của nữ văn sĩ Carson McCullers, bao gồm cả truyện vừa nổi tiếng cùng tên The Ballad of the Sad Café. Câu chuyện ám ảnh về một mối tình tay ba kỳ lạ dẫn đến cuộc ẩu đả kinh hoàng. Tác phẩm đưa người đọc đến gặp gỡ cô Amelia - một người phụ nữ miền Nam nước Mỹ mạnh mẽ, quyết đoán, chủ nhân của quán cà phê vốn là tụ điểm sinh hoạt của cả thị trấn.

Hai cuốn sách khiến 'James Bond' Robert Pattinson say mê. Ảnh: Amazon.

Bên cạnh đó, tuyển tập còn giới thiệu Wunderkind - truyện ngắn đầu tay được McCullers xuất bản khi mới 17 tuổi, khắc họa tâm lý của một thần đồng âm nhạc khi cô chợt nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một nghệ sĩ piano vĩ đại. Qua ngòi bút tinh tế, The Ballad of the Sad Café là một khúc ca tuyệt đẹp nhưng đượm buồn về tình yêu và những khao khát thầm kín, được chấp bút bởi một trong những cây bút xuất sắc của miền Nam nước Mỹ.

Nhận xét về tác phẩm này, Pattinson không giấu nổi sự ngưỡng mộ. "Cuốn sách thật sự tuyệt vời. Tôi nghĩ bà ấy là nhà văn Mỹ vĩ đại nhất", anh nói.

When the Mob Ran Vegas - Steve Fischer

Cuốn sách mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác về Las Vegas với những câu chuyện hậu trường chưa từng được kể. Tác giả Steve Fischer đưa độc giả ngược dòng thời gian về thập niên 1950 và 1960, bóc trần những bí mật đằng sau các mặt báo về những gã đàn ông quyền lực, các băng đảng mafia khét tiếng, những ngôi sao điện ảnh hào nhoáng và hàng triệu USD tiền mặt bốc hơi - những yếu tố đã biến vùng đất giữa sa mạc Nevada trở thành "thánh địa" giải trí nóng bỏng bậc nhất thế giới.

Là người yêu thích những giai thoại lịch sử đầy kịch tính, Pattinson chia sẻ: "Tôi cực kỳ mê câu chuyện về Las Vegas".

Kill Your Friends - John Niven

Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh năm 1997, thời kỳ đỉnh cao của dòng nhạc Britpop. Nhân vật chính, Steven Stelfox, không hài lòng với vị trí hiện tại của mình là một người đại diện tìm kiếm tài năng âm nhạc tại công ty thu âm - nơi anh làm việc ở London. Stelfox, không mấy quan tâm đến âm nhạc, ghen tị với thành công của các đồng nghiệp trong việc tìm kiếm những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng và cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp giữa vòng cạnh tranh khốc liệt.

Theo Page Six, nguồn tin thân cận tiết lộ Robert Pattinson là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cuốn tiểu thuyết châm biếm này.

Poems - Charles Baudelaire

Nền thơ ca hiện đại phương Tây được khai sinh từ cái tên Charles Baudelaire (1821-1867). Tuyển tập thơ của Charles Baudelaire bao gồm hầu hết thi phẩm quan trọng nhất trích từ tập Les Fleurs du Mal nổi tiếng cùng nhiều bài thơ văn xuôi đặc sắc khác.

Trong một bài phỏng vấn, Pattinson chia sẻ: "Có người vừa gửi tặng tôi một cuốn thơ của Charles Baudelaire. Tôi đang đọc dở. Lúc nhận được, tôi đã nghĩ: 'Chà, mình cũng đang định đi mua cuốn này'’. Cảm giác đó thật tuyệt".

New Moon - Stephenie Meyer

Khép lại danh sách là một cái tên quen thuộc nhưng không kém phần bất ngờ: New Moon (Trăng non) - phần thứ hai trong loạt tiểu thuyết Chạng vạng đã đưa tên tuổi Robert Pattinson lên hàng sao hạng A toàn cầu. Trong tác phẩm này, nữ nhà văn Stephenie Meyer tiếp tục mang đến sự kết hợp cuốn hút giữa yếu tố lãng mạn và kịch tính mang màu sắc siêu nhiên.

New Moon phần thứ hai trong loạt tiểu thuyết Chạng vạng đã đưa tên tuổi Robert Pattinson lên hàng sao hạng A toàn cầu. Ảnh: IGNV/Amazon.

Mô-típ tình yêu ngang trái tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Bella và Edward phải đối mặt với hàng loạt thử thách mới: cuộc chia ly đầy đau đớn, sự xuất hiện bí ẩn của bầy người sói hung dữ lảng vảng trong khu rừng ở thị trấn Forks, lời đe dọa trả thù rùng rợn từ một nữ ma cà rồng, cùng cuộc chạm trán đầy hiểm nguy với gia tộc ma cà rồng hoàng gia quyền lực nhất Italy - nhà Volturi.

Nồng nhiệt, lôi cuốn và đầy rẫy những cú ngoặt bất ngờ, thiên tình sử ma cà rồng này đã khẳng định sức sống bền bỉ trong lòng độc giả đại chúng. Dù từng có nhiều phát ngôn hài hước về loạt phim chuyển thể, Pattinson vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho nguyên tác khi khẳng định: "Cuốn sách thứ hai chính là cuốn sách yêu thích nhất của tôi".