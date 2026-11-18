Nam diễn viên cho biết trong quá trình làm việc anh và đạo diễn xảy ra nhiều tranh luận. Dù vậy, Tiến Luật tôn trọng góc nhìn, sự quyết liệt của Trung Lùn.

Sau Quý tử vượt giàu, Tiến Luật tiếp tục hiện diện trong dự án điện ảnh Trại giam hạnh phúc của Trung Lùn. Tác phẩm đang dẫn đầu phòng vé sau khi chiếu sớm từ tối 17/11.

Tiến Luật cho biết quen biết Trung Lùn đã lâu nhưng đây là dự án điện ảnh đầu tiên diễn viên hợp tác cùng đàn anh. Cả hai xảy ra nhiều tranh luận ngay từ lúc đọc kịch bản đến khi ra phim trường.

Song sau khi hoàn thành các cảnh quay đến khi coi những thước phim hoàn chỉnh trên màn ảnh rộng, Tiến Luật công nhận góc nhìn, chính kiến và sự quyết liệt của đạo diễn Trại giam hạnh phúc.

'Trung Lùn xin lỗi trước khi mời tôi'

Ban đầu, khi Trung Lùn ngỏ lời mời Tiến Luật tham gia Trại giam hạnh phúc với vai Phùng Văn Chính - “trưởng buồng” trong trại giam với nhiều phạm nhân, nam diễn viên khá chần chừ, chưa vội nhận lời. Tiến Luật kể trước đây, anh từng đóng những vai giang hồ hung dữ tương tự, nên không muốn lặp lại. Sau đó, Trung Lùn tìm cách thuyết phục.

"Tôi nhớ thời điểm đó, anh Trung Lùn xin lỗi trước khi mời. Anh nói 'Mời em vai này vì biết là làm được. Anh cũng xin lỗi vì vai của em trong phim này sẽ không được khai tối đa. Anh muốn Chính là nhân vật tạo ra sự kết nối, không phải giải quyết tất cả câu chuyện của phim. Anh cần sự gai góc của Chính. Nhưng mà bên trong sự gai góc đó phải ẩn chứa tình người. Nhân vật của em khó diễn chứ không phải dễ diễn'. Khi nghe anh chia sẻ như vậy, tôi nghĩ 'game' này cũng khá khó", Tiến Luật cho biết.

Tiến Luật và dàn diễn viên trong phim mới của Trung Lùn. Ảnh: FBNV.

Trong những buổi thảo luận kịch bản, workshop giữa đạo diễn cùng ê-kíp sau đó, Tiến Luật liên tục tranh luận với Trung Lùn về Chính "đại bàng" và những tình tiết, thoại của nhân vật này. Nam diễn viên cho rằng nhiều phân cảnh, lời thoại của nhân vật "sến và giống sách giáo khoa". Anh mong muốn được thay đổi thoại để "đời hơn". Song Trung Lùn đáp lại: "Nhân vật của em là kết nối và chấm hết".

Tiến Luật kể không chỉ anh, dàn diễn viên trong phim đều góp ý với đạo diễn và đòi hỏi thêm "đất diễn". Trung Lùn lắng nghe nhưng sau đó đều có cách giải thích riêng để thuyết phục mọi người.

"Tất cả diễn viên khi mới nhận vai đều có sự ích kỷ với nhân vật. Không ai thấy đủ. Và tôi cũng vậy, luôn đòi hỏi thêm. Nếu đạo diễn có kinh nghiệm, họ sẽ lý giải tại sao nhân vật phải tới đây, tại sao phải là như vậy. Từ những buổi workshop ban đầu, đạo diễn phải đả thông tư tưởng cho diễn viên. Và khi diễn viên đã hiểu rõ thì ra set quay, mọi thứ rất nhanh. Chỉ sợ là khi tư tưởng hai bên chưa thông, sẽ rất khó để làm việc", nam diễn viên chia sẻ.

Tiến Luật cho biết sau khi coi lại hoàn chỉnh bộ phim trên màn ảnh rộng, anh hài lòng và có phần bất ngờ so với hình dung trước đó. "Chính kiến, quyết liệt của đạo diễn đã đúng. Mỗi một nhân vật trong phim đều mang tới một thông điệp và hoàn thành nhiệm vụ của họ".

Theo nam diễn viên, Thu Trang là "khán giả" khó tính nhất của anh. Khi rời buổi công chiếu phim ở TP.HCM, cô liên tục bàn luận, nhận xét về vai diễn của chồng và chất lượng tác phẩm Trại giam hạnh phúc.

"Từ trên xe về nhà, chúng tôi đã nói chuyện về phim. Đến 2 giờ sáng, hai vợ chồng vẫn ngồi ở ngoài vườn để tiếp tục nói chuyện. Trang nhận xét: 'Vai này của anh thật ra không quá khó. Anh đã hoàn thành một cách tròn trịa rồi. Nhưng mà để bùng nổ hay khiến khán giả nhớ thật lâu thì không đủ. Em nghĩ khán giả sẽ nhớ những nhân vật khác. Nhưng mà đạo diễn giao anh nhiệm vụ đó, anh hoàn thành, vậy là thành công rồi", Tiến Luật kể.

Nam diễn viên tiếp tục: "Với tôi, Trang là bạn đời, tri kỷ, là người mà tôi sẽ không bao giờ nói dối bất cứ điều gì. Tôi có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Trong nghề, tôi không phải là một người quá giỏi. Tôi dở. Tôi chỉ được cái hơn người ta là chịu học hỏi và lắng nghe. Khi những dự án đến, Trang luôn khuyên cái nào nên nhận và cái nào không. Nhưng mà tất cả chỉ là gợi ý thôi, cuối cùng người quyết định là tôi".

'Tôi và Thu Trang ở viện dưỡng lão khi về già'

Không chỉ trong công việc, Tiến Luật nói hoàn toàn tôn trọng Thu Trang, từ việc kinh doanh đến nuôi dạy các con. Nam diễn viên mô tả bản thân là người "nặng tình nặng nghĩa". Trước đây, khi tham gia điều hành công ty, anh luôn trăn trở khi đưa ra quyết định cho một nhân viên nào đó nghỉ việc. Sau này, mọi công việc liên quan đến công ty đều do Thu Trang và một người em phụ trách.

Trong gia đình, Tiến Luật luôn tìm mọi cách để "chiều chuộng" các con. Anh ít khi nói lời từ chối mỗi khi các con đòi hỏi. Trái lại, Thu Trang nghiêm khắc, chuẩn chỉnh.

"Với Andy, tôi xem con như một người bạn. Đôi khi có những yêu cầu của con là tôi cũng lén Trang để cho con. Đến khi bị phát hiện, tôi cũng thành tội nhân luôn. Còn với hai bạn nhỏ sau này cũng vậy, chiều chuộng tất cả mọi thứ", nam diễn viên cười, chia sẻ.

Vợ chồng diễn viên bên ba con. Ảnh: FBNV.

Theo Tiến Luật, ở tuổi ngoài 40, việc chăm sóc hai con song sinh với anh rất áp lực. Những ngày đầu chăm con, nam diễn viên luống cuống, vụng về. Anh thậm chí không dám bế mạnh vì sợ con đau.

Khi hai bé càng lớn, Tiến Luật càng yêu và gần gũi, hiểu các con hơn. Khác cách dạy Andy, với Jolie và Jency (tên hai con gái song sinh của vợ chồng Tiến Luật - PV), vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chọn phương pháp mềm mỏng, nhẹ nhàng.

"Có một lần, tôi tâm sự với Trang: 'Em ơi, khi hai con gái 20 tuổi, lúc ấy, anh 60 rồi'. Trang bảo tôi: 'Ở thời buổi bây giờ, 60 tuổi còn khỏe chán'. Từ khi có con, tôi chăm tập thể dục và dậy sớm hơn. Trộm vía là năng lượng từ trẻ con giúp tôi yêu đời, vui vẻ hơn rất nhiều", nam diễn viên chia sẻ.

Tiến Luật nói thêm vợ chồng anh không ép các con theo nghệ thuật. "Tôi hiểu nghề này có rất nhiều cám dỗ và ba mẹ không phải lúc nào cũng hay, cũng hơn để vượt qua. Nếu thích theo nghề, các con phải chia sẻ với ba mẹ thật nhiều vì tôi và Thu Trang có lợi thế là đã có mối quan hệ và chỗ đứng trong nghề xây dựng suốt mấy chục năm qua. Các con sẽ khác tôi ở những ngày đầu chập chững vào nghề. Hiện tại các con vẫn chưa thực sự thích. Andy và hai bạn nhỏ đều hát hò vui vẻ nhưng không phải bộc lộ năng khiếu gì quá lớn", ông xã của Thu Trang cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Tiến Luật tiết lộ đã chuẩn bị cho "lộ trình" về già của hai vợ chồng. Anh và Thu Trang sẽ vào viện dưỡng lão ở, không muốn phiền các con.

"Khi vào viện dưỡng lão, hai vợ chồng sẽ có nhiều bạn bè cùng trang lứa. Họ hiểu và biết mình, cùng nhau làm bạn", anh nói.