Người sáng lập Amazon tiết lộ từng e ngại vì Robert Pattinson quá nổi tiếng. Tuy nhiên, sau buổi thử vai, tài tử đã thuyết phục toàn bộ ê-kíp.

Theo Reuters, phát biểu tại hội nghị Silicon Valley & The World do Semafor tổ chức hôm 17/11, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Amazon Jeff Bezos xác nhận ông đã tham gia sâu vào quá trình tuyển chọn nam chính cho phần phim James Bond tiếp theo.

Theo ông Bezos, từ danh sách ứng viên ban đầu, Amazon đã rút gọn xuống còn 5 gương mặt sáng giá nhất để bước vào vòng diễn thử. Tại đây, các diễn viên phải mặc phục trang hoàn chỉnh và thể hiện ba phân cảnh ngay trên phim trường thực tế.

Tỷ phú Jeff Bezos đánh giá cao Robert Pattinson. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã trực tiếp tham gia rất sâu vào khâu này. Chúng tôi họp mặt vào thứ Sáu và dành hàng giờ đồng hồ để xem lại toàn bộ các băng ghi hình diễn thử cũng như đánh giá kỹ lưỡng từng người", tỷ phú người Mỹ cho biết.

Đáng chú ý, Jeff Bezos thừa nhận ban đầu ban tuyển chọn từng có chút định kiến với Robert Pattinson. "Thành thật mà nói, lúc đầu chúng tôi hơi nghiêng về phương án tìm một gương mặt mới mẻ, ít tên tuổi hơn, bởi Pattinson vốn đã quá nổi tiếng rồi. Nhưng ngay khi xem các cảnh diễn thử, mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Có một sức hút đặc biệt ở cậu ấy. Cậu ấy chính là James Bond", ông nhấn mạnh.

Robert Pattinson vừa chính thức được công bố trở thành James Bond mới. Ảnh: Reuters.

Sinh năm 1986, Robert Pattinson (40 tuổi) chạm ngõ điện ảnh qua vai diễn Cedric Diggory trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa (2005). Tên tuổi anh vụt sáng toàn cầu nhờ loạt phim Chạng vạng, trước khi khẳng định thực lực diễn xuất qua loạt tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như The Lost City of Z, Tenet và gần nhất là siêu phẩm The Batman.

Từ loạt tiểu thuyết nổi tiếng của Ian Fleming xuất bản năm 1953, thương hiệu James Bond ra đời với Dr. No - dự án mở màn cho một trong số loạt phim có sức ảnh hưởng nhất lịch sử điện ảnh. Trải qua hơn sáu thập kỷ, 25 bộ phim chính thức đã trình làng và mang về cho hãng doanh thu 7,8 tỷ USD . Hình tượng siêu điệp viên vừa lạnh lùng, gan lì, vừa lịch lãm, quyến rũ, được nhiều thế hệ diễn viên tái hiện theo những cách rất riêng.

Dự án có sự góp mặt của Robert Pattinson mang ý nghĩa bước ngoặt khi là tác phẩm đầu tiên do Amazon MGM Studios trực tiếp cầm trịch sáng tạo. Trước đó vào năm 2025, Amazon đã thiết lập liên doanh mới với hai nhà sản xuất kỳ cựu Michael Wilson và Barbara Broccoli để nắm quyền kiểm soát định hướng nội dung của thương hiệu tỷ USD này.