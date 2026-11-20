Nicola Peltz thừa nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khiến cô tổn thương. Sau đó, cô chọn cách phớt lờ và giữ năng lượng tích cực cho bản thân.

Theo Mirror, nữ diễn viên Nicola Peltz (31 tuổi) đã có buổi hỏi đáp trên trang cá nhân với fan để chia sẻ về bí quyết làm đẹp, hôn nhân cũng như cách đối mặt với những chỉ trích từ công chúng.

Khi một người hâm mộ đặt câu hỏi về động lực giúp cô vượt qua những ngày tồi tệ và sự công kích trên mạng xã hội thời gian qua, Nicola thẳng thắn thừa nhận bản thân không dễ dàng phớt lờ những lời bàn tán xoay quanh ngoại hình và đời tư.

Nicola Peltz thừa nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khiến cô tổn thương. Ảnh: IGNV.

"Thành thật mà nói, mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc tôi thực sự bị ảnh hưởng và cảm thấy buồn bã vì không thể ngừng đọc các bình luận. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng sự thật rồi sẽ được phơi bày, nên tôi cố gắng giữ tinh thần lạc quan và lan tỏa sự yêu thương", cô chia sẻ.

Chia sẻ này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Nicola lên tiếng đáp trả những lời miệt thị ngoại hình nhắm vào bức ảnh nữ diễn viên đăng tải gần đây. Dưới phần bình luận của những người lên tiếng bảo vệ mình, nữ diễn viên viết ngắn gọn: "Cảm ơn mọi người. Quả thực có những người rất ác ý".

Giữa tâm bão mâu thuẫn gia đình nhà Beckham, Nicola và Brooklyn (27 tuổi) vẫn cho thấy sự gắn kết chặt chẽ. Nhắc về bạn đời, cô gọi anh là "người bạn thân nhất" và ca ngợi sự chân thành của chồng. Người đẹp cũng không ngần ngại khoe bức thư tay lãng mạn do Brooklyn viết, trong đó anh bày tỏ sự biết ơn khi có cô đồng hành: "Anh yêu việc được cùng em trải qua cuộc sống này. Ngay cả trong những ngày bình thường nhất, luôn có khoảnh khắc anh nhìn em và thấy mình thật may mắn khi được làm chồng em".

Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt kể từ khi Brooklyn công khai bất hòa với cha mẹ ruột là David và Victoria Beckham. Đầu bếp trẻ đã giữ khoảng cách với gia đình hơn một năm qua, đỉnh điểm là tâm thư dài đăng tải hồi tháng 1 nhằm chỉ trích đấng sinh thành.

Dù từng tổ chức đám cưới xa hoa tại Florida vào tháng 4/2022, Brooklyn và Nicola hiện không còn kỷ niệm cột mốc này vì những ký ức không vui từ lùm xùm gia tộc. Thay vào đó, cả hai chọn tôn vinh ngày làm lễ tái thề nguyện riêng tư diễn ra vào tháng 8/2025 - sự kiện chỉ có sự góp mặt của gia đình nhà gái và hoàn toàn vắng bóng các thành viên nhà Beckham.