Cặp đôi đang có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau tại Maldives. Tăng Duy Tân và Bích Phương thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau.

Tăng Duy Tân và Bích Phương đang có chuyến du lịch cùng nhau tại Maldives. Trên trang cá nhân, cặp đôi chăm cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong kỳ nghỉ dưỡng. Tăng Duy Tân đăng tải loạt ảnh "check-in" tại bãi biển xinh đẹp kèm chia sẻ: "Hình em chụp". Nam ca sĩ còn chia sẻ clip khi cùng chơi trò cầu trượt trên biển cùng Bích Phương.

Trong khi đó, giọng ca sinh năm 1989 cũng thoải mái đăng ảnh bikini, khoe hình thể nóng bỏng, gợi cảm.

Tăng Duy Tân và Bích Phương hẹn hò ở Maldives. Ảnh: IGNV.

Trong chuyến du lịch cùng Tăng Duy Tân và Bích Phương còn có Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng. Thời gian qua, hai cặp đôi thường xuyên có những kỳ nghỉ dưỡng cùng nhau tại nhiều địa danh trong và ngoài nước.

Tăng Duy Tân và Bích Phương hẹn hò, gắn bó nhiều năm qua. Bên cạnh đó, họ đồng hành trong một số dự án. Sau Nâng chén tiêu sầu, hai người tiếp tục hợp tác trong album mang tên Khu vườn tình gồm 10 track nhạc của Tăng Duy Tân. Không chỉ góp giọng ở ca khúc chủ đề Ikigai, Bích Phương còn xuất hiện trong MV.

Gần đây, cả hai được chú ý khi cùng tham gia Ca sĩ mặt nạ. Những tương tác tình cảm, ngọt ngào giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương tại chương trình khiến fan yêu thích.

Bích Phương sinh năm 1989, được biết đến với nhiều ca khúc hit: Gửi anh xa nhớ, Có khi nào rời xa, Em muốn, Chỉ là em giấu đi… Trong chương trình Em xinh "say hi", cô lọt Best5 cùng Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange, Lamoon. Một số sản phẩm phát hành gần đây của Bích Phương như Thương, Nâng chén tiêu sầu... không bùng nổ.

Bích Phương hơn Tăng Duy Tân 6 tuổi. Giữa năm 2024, thông tin cả hai hẹn hò bắt đầu nổ ra, thu hút sự chú ý từ công chúng. Thời điểm đó, cặp đôi được cho là đã sống chung nhà. Song họ đều phủ nhận chuyện tình cảm. Đến đầu tháng 4, cặp nghệ sĩ công khai chuyện tình cảm.