Con trai cả của Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đưa bạn gái đến sự kiện. Cả hai diện trang phục đồng điệu, thoải mái trước ống kính truyền thông.

Chiều 19/11, buổi ra mắt album mới của Hồ Ngọc Hà diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ trong showbiz Việt. Trấn Thành, Chi Pu, Lan Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng cùng hàng chục ngôi sao hiện diện để chúc mừng sự trở lại của nữ ca sĩ trên đường đua âm nhạc.

Đáng chú ý, Subeo và bạn gái cũng có mặt trong sự kiện quan trọng của mẹ. Cả hai diện trang phục đồng điệu, thoải mái trước ống kính truyền thông. Khi nhìn thấy con trai, Hồ Ngọc Hà lại gần và hôn má Subeo. Cha mẹ Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý cũng nói chuyện vui vẻ với bạn gái Subeo trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Subeo đưa bạn gái đến sự kiện của mẹ.

Trong buổi ra mắt album sau 12 năm, Hồ Ngọc Hà thể hiện một vài ca khúc như Vài câu hỏi lạ kỳ, Yeah I like it, Thân mật (ft Suboi)...

Chia sẻ về lần tái xuất, Hồ Ngọc Hà cho biết không đặt nặng áp lực bài hát nào cũng phải trở thành "hit". Cô chỉ mong sản phẩm chạm được đến số đông khán giả.

Theo nữ ca sĩ, ở thời điểm này, nếu không chủ động dịch chuyển và tự thúc đẩy bản thân bước sang giai đoạn mới, cả chặng đường dài phía trước sẽ dễ rơi vào sự trì trệ. Bên cạnh đó, việc phân bổ thời gian cho nhiều lĩnh vực kinh doanh và dự án khác nhau trong những năm qua khiến Hồ Ngọc Hà trăn trở khi tệp khán giả trẻ ngày nay có thể dần quên đi âm nhạc trước đây của cô.

"Nếu thời trẻ làm nghề vì khát khao được ghi nhận và thành công, ở vị thế hiện tại, khi đã có chỗ đứng và những bản hit được công chúng nhớ mặt đặt tên, mỗi lần xuất hiện hay ra mắt sản phẩm đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Âm nhạc trước hết phải xuất phát từ sở thích và phản ánh đúng bản sắc của chính mình, thay vì chạy theo thị hiếu của bất kỳ ai. Tôi mong rằng sau này khi các con khôn lớn, nhìn lại những dấu ấn nghệ thuật thời tuổi trẻ của mẹ, các bé sẽ luôn cảm thấy tự hào", nữ ca sĩ chia sẻ.

Dàn sao Việt chúc mừng Hồ Ngọc Hà trở lại đường đua âm nhạc.

Nữ ca sĩ thừa nhận nỗi sợ lớn nhất không phải là thất bại về mặt thương mại, mà là sự cũ kỹ, lỗi thời và bị tụt lại phía sau. Do đó, việc khán giả đón nhận màu sắc âm nhạc lần này như một sự thử nghiệm mới mẻ và niềm vui lớn nhất đối với Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Kim Lý. Cả hai trải qua 9 năm đồng hành, gắn bó.

Hồi cuối năm 2020, cặp đôi chào đón cặp song sinh Lisa - Leon chào đời. Theo Hồ Ngọc Hà, cô cảm thấy may mắn khi luôn có ông xã hỗ trợ. Nhờ đó, lịch trình công việc bận rộn, nữ ca sĩ vẫn thấy phấn chấn. Hồ Ngọc Hà sợ cô đơn nên cô mong muốn có thể đi cùng gia đình trong mọi hoạt động.