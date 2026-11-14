Phương Anh Đào không còn gây bất ngờ

Một bộ phận khán giả cho rằng dự án là bước lùi tiếp theo của Phương Anh Đào. Trong bộ phim đầu năm nay, "ngọc nữ" của màn ảnh Việt cũng có màn thể hiện kém thuyết phục với vai Ngọc của Báu vật trời cho. Thời điểm đó, Phương Anh Đào chia sẻ việc đón nhận những ý kiến khen - chê, trái chiều sau mỗi dự án điện ảnh là điều bình thường đối với một diễn viên. Cô kể bản thân cô cũng luôn tự ngồi xuống, nhìn lại và phân tích xem màn thể hiện của mình đã ổn chưa hay có điều gì cần làm tốt hơn không.