Nhiều đồng nghiệp, bạn bè chứng kiến màn cầu hôn của Huỳnh Phương và Khả Như. Tiến Luật tiết lộ Huỳnh Phương "run rẩy, rơi nhẫn" trong thời khắc quan trọng.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật chia sẻ hình ảnh trong buổi cầu hôn của Huỳnh Phương và Khả Như ít ngày trước. Nam diễn viên gửi lời chúc mừng hạnh phúc của hai đồng nghiệp thân thiết. Tiến Luật tiết lộ Huỳnh Phương "run rẩy", thậm chí "đánh rơi" nhẫn khi cầu hôn Khả Như.

"Lần đầu tiên chứng kiến màn cầu hôn luộm thuộm đến từ vị trí chú rể. Móc cái nhẫn ra mà khách mời thót tim vì chủ nhân đánh rơi, rồi tay chân run rẩy. Cuối cùng cũng đến đích. Chúc hai em, luôn yêu thương và hạnh phúc trọn đời", Tiến Luật chia sẻ.

Tiến Luật, Thu Trang xúc động khi chứng kiến màn cầu hôn của Huỳnh Phương, Khả Như. Ảnh: FBNV.

Tiến Luật cũng cho biết anh và Thu Trang là những người se duyên cho Huỳnh Phương - Khả Như. Thu Trang xúc động, khóc khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đàn em.

"Trang điểm đang đẹp, tự nhiên hai đứa làm cho lem luốc, trôi nền. Chúc hai đứa luôn hạnh phúc và một gia đình trong ấm ngoài êm", nữ đạo diễn viết trên trang cá nhân.

Ngọc Phước, Liêu Hà Trinh và nhiều đồng nghiệp cũng xúc động khi chứng kiến Huỳnh Phương cầu hôn Khả Như.

Thời gian gần đây, Khả Như lộ nghi vấn mang thai con đầu lòng. Cô thường xuyên diện đầm rộng, đi giày bệt khi xuất hiện tại một số sự kiện.

Huỳnh Phương và Khả Như vướng tin hẹn hò từ năm 2022 khi thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Tuy nhiên, cả hai giữ im lặng trước những đồn đoán về mối quan hệ.

Các đồng nghiệp chúc mừng hạnh phúc của Huỳnh Phương, Khả Như. Ảnh: FBNV.

Thời gian sau, hai diễn viên dần thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Họ đồng hành trong nhiều dự án, sự kiện giải trí và các chuyến du lịch chung. Cả hai cũng nhiều lần để lộ những dấu hiệu được cho là đang sống chung nhà.

Tháng 11/2025, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng phủ nhận thông tin này thông qua một video đăng trên trang cá nhân.

Tối 14/2, nhân dịp Valentine, Huỳnh Phương đăng tải hình ảnh tình tứ bên Khả Như. Cả hai diện trang phục đồng điệu. Nam diễn viên viết: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình".