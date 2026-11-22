Đạo diễn Kim Han Min cùng vợ đang có mặt tại TP.HCM. Vợ chồng anh có buổi gặp gỡ và đi ăn cùng Trấn Thành, Hari Won.

Đạo diễn Kim Han Min cùng vợ đang có chuyến công tác tại TP.HCM. Dịp này, anh có buổi gặp gỡ Trấn Thành, Hari Won.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ một số hình ảnh trong buổi ăn uống cùng đạo diễn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. "Thật hân hạnh khi được đón tiếp đạo diễn top đầu Hàn Quốc Kim Han Min của bộ phim có Trấn Thành đóng chung với Park Bo Gum và Joo Won sắp sửa ra mắt vào năm sau tại nhiều quốc gia trên thế giới", đạo diễn Thỏ ơi chia sẻ.

Trấn Thành, Hari Won và vợ chồng đạo diễn Kim Han Min đi ăn ở một nhà hàng tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Trong ảnh, Trấn Thành, Hari Won và vợ chồng đạo diễn Kim Han Min diện trang phục đơn giản, thưởng thức những món ngon tại một nhà hàng ở TP.HCM.

Kim Han Min là đạo diễn của phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc - The Admiral: Roaring Currents (2014) thu hút hơn 17,6 triệu lượt khán giả ra rạp, với doanh thu 140 triệu USD .

Bộ phim sắp ra rạp của đạo diễn - Kal: Thanh kiếm của Godumakhan - quy tụ dàn sao gồm Park Myung Hoon, Park Bo Gum, Joo Won, Choi Gwi Hwa, Lee Soon Won... Trấn Thành đảm nhận vai Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường.

Kal: Thanh kiếm của Godumakhan lấy bối cảnh giai đoạn sau khi vương triều Cao Câu Ly sụp đổ, xoay quanh một người đàn ông bị mất ký ức và trở thành nô lệ, sau đó tham gia vào đại hội quyết đấu để giành lấy thanh kiếm huyền thoại. Tác phẩm được giới thiệu là phim hành động cổ trang quy mô lớn, kết hợp nhiều yếu tố võ thuật và bối cảnh lịch sử. Phim dự kiến phát hành vào năm sau.

Sau khi hoàn tất ghi hình phim Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, Trấn Thành đang tập trung cho dự án điện ảnh Tết Nguyên đán 2027. Bộ phim Em hiện vẫn giữ kín thông tin về dàn diễn viên.

Đạo diễn cho hay sau khi tham gia dự án phim tại Hàn Quốc, anh đã học hỏi được nhiều điều và sẽ áp dụng những kinh nghiệm có được sau trải nghiệm đó cho phim Tết của mình.

"Ê-kíp họ làm việc liên tục và luôn giữ tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao. Tôi luôn yêu mến, ngưỡng mộ và biết ơn những người đặt trách nhiệm lên đầu. Hy vọng ê-kíp của Em cũng sẽ làm tốt nhất có thể những gì cần làm cho dự án này”, Trấn Thành nói.