Trước khi nói lời chia tay Ngọc Sơn, Trấn Thành dành nhiều thời gian chia sẻ về những kỷ niệm và sự trân trọng dành cho đàn anh. Trấn Thành nhận định nếu nói về một ngôi sao có tuổi nghề và sức sống bền bỉ với danh xưng "ngôi sao" tại Việt Nam, "anh Ba" Ngọc Sơn là một trong những trường hợp đặc biệt nhất. Nhớ lại thời điểm mới bước chân vào nghề, Trấn Thành kể về lần lưu diễn tại Australia khi bản thân may mắn được đàn anh trò chuyện, dù lúc đó Ngọc Sơn đã là một ngôi sao lớn. Điều khiến đạo diễn Thỏ ơi trân trọng là sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại, nam danh ca vẫn nhớ rõ "nickname" cũng như những câu chuyện nhỏ giữa hai người từ thời điểm ấy.