Nhân dịp một năm về chung nhà, Mai Davika và ông xã Ter Chantavit đăng tải loạt ảnh chụp kỷ niệm với phong cách hài hước.

Trên trang cá nhân với hơn 17 triệu lượt theo dõi, Mai Davika cùng ông xã khoe loạt ảnh với chủ đề chồng già, vợ trẻ. Thay vì lựa chọn concept lãng mạn như nhiều cặp đôi khác thường làm, đôi uyên ương dí dỏm làm nổi bật chênh lệch khoảng cách 9 tuổi giữa họ.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1992 xuất hiện trẻ trung với chiếc váy ngắn. Thiết kế ánh bạc lấp lánh, ôm sát tôn đường cong của mỹ nhân nổi tiếng xứ chùa vàng. Trong khi Ter Chantavit trở nên già nua với lớp hóa trang "ông cụ", mái tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn và thậm chí phải ngồi trên xe lăn và đeo mặt nạ dưỡng khí.

Mai Davika đẩy xe lăn cho chồng, tỏ ra hào hứng, thích thú khi được mua sắm những món đồ hàng hiệu. Sự tương phản giữa hai diễn viên trong khung hình tạo ra những khoảnh khắc hài hước, vui nhộn. "Chúc mừng ngày kỷ niệm, anh yêu. Mong chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long nhé", người đẹp chú thích.

Bộ ảnh kỷ niệm 1 năm cưới của vợ chồng diễn viên. Ảnh: IGNV.

Loạt ảnh kỷ niệm một năm cưới của vợ chồng Mai Davika nhanh chóng thu hút quan tâm, đạt gần 900.000 lượt thích sau ít ngày đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng tỏ ra thích thú trước bộ ảnh dí dỏm và ngưỡng mộ tổ ấm của hai diễn viên.

Mai Davika Hoorne sinh năm 1992, bắt đầu được công chúng biết tới rộng rãi khi còn là diễn viên độc quyền của đài CH7 Thái Lan. Sở hữu gương mặt lai ấn tượng cùng chiều cao nổi bật, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ chùa vàng. Cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma hợp tác với Mario Maurer.

Nữ diễn viên còn tham gia nhiều phim truyền hình khác như Astrophile, You're my heartbeat, My Ambulance…

Một số khoảnh khắc đời thường của mỹ nhân Thái Lan. Ảnh: FBNV.

Trong khi Ter Chantavit được mệnh danh “ông hoàng phòng vé” Thái Lan. Anh đứng sau thành công của hàng loạt dự án nổi tiếng với vai trò biên kịch và đạo diễn, trong đó có Tình người duyên ma. Cặp sao đã tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2025.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Mai Davika từng gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Cô cho biết cảm thấy may mắn khi về chung nhà với Ter. "Anh ấy đã đến và giúp cho cuộc sống của tôi thêm trọn vẹn... Anh giống như một khoảng nghỉ trong cuộc đời, giúp tôi sống chậm lại. Tôi hạnh phúc, không còn suy nghĩ về việc cạnh tranh hay phải hơn thua với ai", người đẹp chia sẻ.