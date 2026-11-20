Lương Thế Thành gây chú ý khi màn tái xuất màn ảnh rộng trong Trại giam hạnh phúc. Tác phẩm do Trung Lùn đạo diễn kể về một thầy giáo tên Phúc (Tuấn Trần đóng) vô tình làm chết người mà lĩnh án tù. Lương Thế Thành hóa thân phản diện Huỳnh Tấn Long, có biệt danh là Long "Đầu Bò" - kẻ thường xuyên gây sự, tấn công các phạm nhân khác trong trại giam. Ảnh: ĐPCC.

Long "Đầu Bò" là có màu sắc khá đặc biệt trong Trại giam hạnh phúc. Nhân vật mang dấu hiệu của một kẻ thái nhân cách (psychopath), suy nghĩ và hành động máu lạnh, có xu hướng chống đối xã hội và không có lòng trắc ẩn hay đồng cảm. Ảnh: ĐPCC.

Lương Thế Thành xuất hiện với tạo hình đầu cạo trọc, hình xăm phủ kín người và những vết sẹo dài trên gương mặt. Chia sẻ về nhân vật, diễn viên cho biết Long "Đầu Bò" mới mẻ và khác biệt so với các vai diễn trước đó. Trong quá trình ghi hình, tài tử phải mất khá nhiều thời gian cho việc hóa trang, dặm lại các hình xăm trên cơ thể. Ảnh: FBNV.

"Để thể hiện được sự đáng sợ của nhân vật, tôi đã tìm hiểu vai diễn này rất nhiều từ ánh mắt, cơ mặt, hình thể phù hợp. Bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa với khâu hoá trang từ sẹo, hình xăm, cạo đầu. Đây là một hình tượng lạ nhất với tôi từ trước đến giờ, cũng là một vai diễn nặng tâm lý và khó", Lương Thế Thành chia sẻ. Ảnh: ĐPCC.

Màn thể hiện của nam diễn viên trong phim nhận được phản hồi khá tích cực. Sau suất chiếu sớm, Lương Thế Thành được khen ngợi khi lột tả thành công sự điên rồ, độc ác của một phản diện tù tội. Ngoài lớp hóa trang, nam diễn viên thể hiện được tính cách nhân vật qua ánh mắt lạnh như băng cùng giọng nói hằn học. Long "Đầu Bò" hiện lên đáng sợ với vẻ thâm trầm, cọc cằn, sẵn sàng gây hấn bất kỳ ai khiến gã không vừa ý. Ảnh: ĐPCC.

Cách đây ít tháng, Lương Thế Thành cũng xuất hiện trong phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc. Anh vào vai Bá Dũng, một trưởng ty cảnh sát và là chồng của Madame Sắc, nhưng đem lòng say đắm cô vũ nữ Cầm Thanh rồi bỏ trốn cùng nhân tình. Vì thời lượng lên hình không nhiều, vai diễn của anh chưa gây được ấn tượng. Thành tích Mesdames Thanh Sắc cũng không như kỳ vọng, chỉ thu khoảng 17 tỷ đồng . Ảnh: ĐPCC.

2026 có thể coi là một năm khá chăm chỉ của Lương Thế Thành khi ngoài 2 phim điện ảnh, anh còn xuất hiện trong 4 dự án truyền hình, trong số đó phải kể đến Bóng ma hạnh phúc và Giọt lệ kim tiền. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 44, bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Lương Thế Thành có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Thúy Diễm. Cặp đôi kết hôn năm 2016 sau thời gian dài tìm hiểu. Họ đón con trai đầu lòng Bảo Bảo vào năm 2018. Tới tháng 10 vừa qua, vợ chồng diễn viên đón người con thứ hai là một bé gái.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews hồi đầu năm, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân trong môi trường showbiz, Lương Thế Thành trả lời: “Ngoài giờ quay ra, tôi đều về với gia đình. Những lúc không quay phim, vợ chồng tôi cùng nhau đi chơi, du lịch, ăn uống. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Xong công việc là cùng nhau về nhà chứ không đi chơi bời riêng lẻ”.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.