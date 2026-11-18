Hàng nghìn người đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu Netflix hủy bỏ loạt phim thể loại giật gân "The Body" có nhiều cảnh tranh cãi.

Theo The Sun, The Body gồm 8 tập, thuộc thể loại giật gân/tâm lý, xoay quanh nhóm nữ sinh tại một trường trung học Công giáo ở thị trấn nhỏ vào năm 2004. Nhà sáng tạo Quinn Shephard mô tả bộ phim là “một câu chuyện tâm lý tuổi teen táo bạo, pha chút kinh dị Công giáo”. Ngay sau khi lên sóng Netflix hôm 11/11, tác phẩm đã vấp phải làn sóng phản đối gay gắt.

Bản kiến nghị trên CitizenGo hiện thu hút hơn 100.000 chữ ký. Những người ký kiến nghị cho rằng series này có nội dung phản cảm. Họ yêu cầu Peter Rice - Giám đốc nội dung của Netflix - gỡ bỏ The Body trước khi bộ phim tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Phần mô tả của bản kiến nghị viết: “Netflix vừa đưa một thứ vào các gia đình Cơ đốc mà không phụ huynh nào muốn đón nhận”. Đơn kiến nghị cho rằng các bậc phụ huynh không thể kiểm soát mọi chương trình con mình xem và Netflix đang lợi dụng điều đó.

The Body bị hàng nghìn khán giả đòi gỡ sóng. Ảnh: Netflix.

Bản kiến nghị còn phản đối khẩu hiệu quảng bá phim: “Cầu nguyện thật nhiều và phạm tội thật nặng”. Họ cho rằng đây là thông điệp lệch lạc, không nên cổ xúy.

Trước những phản ứng trái chiều, nhà sáng tạo Quinn Shephard lại tỏ ra khá bình thản và cho biết cô thích thú với những cuộc tranh luận mà bộ phim khơi lên. Khi được hỏi các hiện tượng kỳ bí trong phim bắt nguồn từ đâu, nhà sáng tạo chia sẻ với Deadline: “Không có cách hiểu nào là đúng tuyệt đối. Một trong những điều chúng tôi thích nhất là lắng nghe khán giả tranh luận về bộ phim”.

Bất chấp ý kiến tranh luận, The Body vẫn được khán giả đón nhận khá tích cực. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, loạt phim mới của Netflix nhận 88% đánh giá tích cực từ giới phê bình. Trong khi, số điểm của khán giả đại chúng cũng cao chót vót, lên tới 97% từ hơn 1.000 lượt đánh giá.