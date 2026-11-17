Siêu sao điện ảnh tổ chức sinh nhật lần thứ 52 theo cách quen thuộc, với bữa tiệc có sự xuất hiện của dàn sao đình đám cùng các mỹ nhân.

Theo tờ The Telegraph, DiCaprio tổ chức bữa tiệc tại Beverly Hills. Khách mời tham dự có Al Pacino, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos - Lauren Sánchez và nhiều ngôi sao.

Đáng chú ý, ngôi sao Titanic còn mời 9 người đẹp cùng đến dự tiệc trên một chiếc xe buýt. Trong số đó có Courtney Boerner, ngôi sao của chương trình Love Island USA.

Những người đẹp được mời đến tiệc sinh nhật của DiCaprio tại Beverly Hills. Ảnh: AKGS.

Bữa tiệc còn quy tụ hàng chục đồng nghiệp từng đóng phim cùng tài tử. Al Pacino, bạn diễn của anh trong Once Upon a Time in Hollywood, cũng có mặt. Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng khác như Tobey Maguire, Casey Affleck, Orlando Bloom, Cara Delevingne, Edward Norton, Adrien Brody và Alexander Skarsgård hay Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng xuất hiện chung vui.

Hiện tại, DiCaprio hẹn hò với người mẫu Vittoria Ceretti từ tháng 8/2023. Ceretti kém nam diễn viên 24 tuổi. Cặp đôi lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 9/2023, khi gặp gỡ trong một hộp đêm ở Ibiza. Vittoria Ceretti được truyền thông gọi là "ngoại lệ" của DiCaprio vì trước đó, nam diễn viên được cho là chỉ yêu những người đẹp không quá 25 tuổi.

Trước Ceretti, nam diễn viên có cuộc tình kéo dài 5 năm với người mẫu Camila Morrone. Song cả hai chia tay chỉ vài tuần sau khi Morrone bước sang tuổi 25.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos đến dự bữa tiệc của DiCaprio. Ảnh: Backgrid.

Năm 2016, DiCaprio hẹn hò người mẫu Đan Mạch Nina Agdal. Khi đó cô 24 tuổi, còn anh 42 tuổi. Một năm trước đó, tài tử được cho là có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên 25 tuổi Kelly Rohrbach.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng đầu năm nay, người dẫn chương trình Nikki Glaser từng trêu chọc rằng DiCaprio đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng “điều ấn tượng nhất là anh đạt được tất cả thành tựu đó trước khi bạn gái bước sang tuổi 30”. Máy quay sau đó hướng về phía DiCaprio, còn nam diễn viên chỉ nở nụ cười gượng gạo và giơ ngón tay cái tỏ ý đồng tình.