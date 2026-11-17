Concert “Muôn sắc Việt Nam” có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, dự kiến đón 50.000 khán giả.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Concert dự kiến đón 50.000 khán giả. Ảnh: BTC.

Theo thông tin mới nhất từ BTC, thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến có sự điều chỉnh thành 10h ngày 19/11. "Việc điều chỉnh nhằm dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện, công bằng và an toàn", BTC thông báo.

Để đăng ký vé, khán giả có thể truy cập một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn và lựa chọn banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam”. Bên cạnh đó, người dân có thể truy cập trực tiếp cổng đăng ký tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Vé chương trình phát miễn phí, do đó BTC khuyến cáo người dân chỉ đăng ký qua các kênh chính thức, không giao dịch mua bán vé, cẩn trọng để tránh bị lừa đảo.

Concert Muôn sắc Việt Nam dự kiến diễn ra trong khoảng 2 tiếng, với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ và nhân lực tham gia trình diễn.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình có nhiều tên tuổi thuộc các thế hệ khác nhau. Trong đó, nhóm nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Các ca sĩ đương đại góp mặt gồm Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Hoàng Thùy Linh là một trong số nghệ sĩ tham gia concert Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, còn có nhiều nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành phố, lực lượng quân đội, công an. Chương trình văn nghệ đặc biệt dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả tới tham dự.

Danh mục âm nhạc của chương trình trải rộng từ dân ca, nghệ thuật truyền thống, nhạc thính phòng, cổ điển đến các ca khúc cách mạng, trữ tình và sáng tác đương đại. Những bài hát quen thuộc được đặt cạnh các tác phẩm mới, tạo nên mạch kết nối giữa ký ức âm nhạc của thế hệ đi trước với cảm xúc và sức sáng tạo của nghệ sĩ trẻ.