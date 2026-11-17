Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra từ 18-24/11. Nhiều tác phẩm được chiếu miễn phí trong sự kiện này.

Cục Điện ảnh thông tin tuần phim được tổ chức trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu miễn phí tại rạp và chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Chương trình chiếu phim lưu động gồm các phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất. Bên cạnh phim truyện, một số phim tài liệu và phim hoạt hình cũng được giới thiệu, mang đến cho khán giả nhiều sự lựa chọn.

Chương trình này diễn ra từ ngày 18-24/11, các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa phương chưa có rạp chiếu.

Danh sách những phim chiếu lưu động gồm: Thanh âm vượt đại dương (Phim truyện); Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài (Phim tài liệu); Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên, Ngọn đèn ấm áp (Phim hoạt hình).

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập nằm trong danh sách phim chiếu miễn phí. Ảnh: ĐPCC.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại 33 cụm rạp trên cả nước kéo dài trong 3 ngày 22-24/11. Phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày. Danh sách phim chiếu miễn phí gồm: Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu (Phim truyện); Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo (Phim tài liệu); Người thầy của muôn đời, Phật Hoàng (Phim hoạt hình). Trong đó, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là cái tên từng gây sốt phòng vé, mang về doanh thu hơn 200 tỷ đồng .

Lễ khai mạc tuần phim dự kiến diễn ra lúc tối 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội với bộ phim Chuyện tình Khau Vai do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.