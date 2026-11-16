Lãnh Thanh: 'Có những câu Nguyễn Hùng nói dễ thương, tôi nói họ bảo có ý đồ xấu'

Diễn viên "Bò sữa bay" kể suốt 1 thập kỷ lăn lộn với nghề, anh từng trải qua nhiều lùm xùm "trên trời rơi xuống". Những biến cố đó khiến anh không thể cứ hồn nhiên, vô tư.

Lãnh Thanh rất thẳng thắn bộc lộ cái tôi, thứ anh cho là cá tính, là dấu ấn của mỗi nghệ sĩ. Anh nói khá nhanh. Người bình thường nói 120-150 từ/phút, Lãnh Thanh có thể nói hơn 180 từ/phút.

Nhưng trong cuộc trò chuyện, “máy nói” Lãnh Thanh cũng không ít lần ngập ngừng. Anh ba lần phải xin phép hút thuốc, trước và trong cuộc trò chuyện, để thư giãn, trấn tĩnh hơn, ổn định những dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Diễn viên tâm sự đang học cách thận trọng trước khi hành động, vì anh thuộc kiểu người "làm gì cũng khiến người khác hiểu lầm".

"Như tôi ngồi ở đây mơ mộng thổi sáo đợi phỏng vấn, thế mà vừa nghe bên dưới có người bảo mình đang lén rít thuốc lào", diễn viên Bò sữa bay cười đùa trước khi bước vào cuộc trò chuyện.

Vẻ ngoài gai góc khiến tôi hay bị gán mác “phản diện”

- Phản ứng thoải mái như vậy, là do anh thấy hài lòng trước đánh giá, review của khán giả về 'Bò sữa bay' những ngày qua?

- Tôi khá tâm đắc tác phẩm này. Với đồng nghiệp của tôi, hầu hết mọi người có cái nhìn tích cực về phim. Có lẽ cũng vì lâu rồi mới thấy một tác phẩm hài đen khác lạ, mới mẻ như vậy so với phần còn lại của thị trường. Còn tất nhiên, cũng có nhiều người thắc mắc chi tiết này, chi tiết kia, chỉ ra câu chuyện còn sạn. Tôi nghĩ đấy là chuyện thường, một bộ phim tròn trịa chẳng có gì để bàn luận.

Về nhân vật tôi hóa thân, tôi cũng đã thể hiện hết mình, đã “tròn đầy” cho vai diễn. Đấy là điều mà một diễn viên như tôi thấy hài lòng. Còn chuyện khen chê, phán xét của khán giả, tôi không bận tâm. Tôi đã lăn lộn chục năm trong nghề, những lời chê bai từng nghe không ít, còn những lời khen kiểu “diễn hay thế” cũng đã thấy nhàm.

- Một diễn viên mà không quan tâm mọi người đánh giá, có vẻ khó tin?

- Sự thật là thế, tôi không quá bận tâm những bình luận, nhận xét về mình. Cái tôi chú ý là người ta có thực sự nhìn nhận đúng bản chất, thông điệp mà nhân vật của tôi và phim truyền tải.

Nói về nhân vật của tôi đi. Điều tôi thích ở Văn là sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Văn có tấm lòng tốt, có chí hướng rõ ràng và luôn khao khát sự đổi mới, lại hướng về tập thể, muốn mang lại cuộc sống tốt cho mọi người.

Mặt khác, anh ấy cũng liều lĩnh, đặt niềm tin những người xung quanh sẽ hiểu được kế hoạch, lý tưởng của mình. Để theo đuổi nó, anh ấy cũng có lúc phải phải chấp nhận làm những điều trái với đạo đức. Bò sữa bay có những người tốt làm điều xấu và cả những người xấu làm điều tốt. Nhân vật của tôi không phải ngoại lệ. Ai cũng có nửa sáng và nửa tối bên trong mình, tôi nghĩ đấy mới là điều thú vị nhất phim.

- Đó là phim, còn nửa sáng và nửa tối của Lãnh Thanh ngoài đời là gì?

- Tôi luôn tích cực, giàu năng lượng. Cũng như Văn, tôi muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Vì tôi từng có giai đoạn chật vật, khó khăn, không ai giúp đỡ hay san sẻ, chỉ bảo điều gì nên làm, nên tránh trong nghề.

Lãnh Thanh từng chật vật khi lấn sân diễn xuất.

Tôi xuất thân là một chàng trai tỉnh lẻ, gia đình không điều kiện. Muốn có tiền tiêu, tôi cũng phải tự đi mò cua bắt ốc. Đến khi lớn một chút thì đi nhổ lạc, nhổ ngô, đi cày thuê, làm những việc đồng áng để kiếm từng 10.000 đồng. Khi lên thành phố, những chàng trai xuất thân thôn quê như tôi đôi khi còn phải đối diện với sự coi thường. Chính những điều như vậy càng làm tôi quyết tâm phải thành công.

Cái duyên đến với diễn xuất của tôi rất kỳ lạ. Tôi ban đầu tập chơi Hiphop, năm 2010 còn được cùng nhóm biểu diễn tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nhờ chơi Hiphop, tôi lại biết tới Parkour. Rồi nhờ parkour mà lại quen những người bạn trong trường sân khấu, và chính họ giới thiệu tôi tới con đường diễn xuất như bây giờ.

Năm 2015, tôi Nam tiến một mình, không người quen, cũng không có nhiều dự định cụ thể mà chỉ có ý nghĩ cần việc mưu sinh, để thay đổi cuộc đời. Tôi đóng quần chúng được vài dự án, sau đó không ai gọi đi diễn nữa. Có lúc trong túi tôi chỉ còn vài trăm nghìn đồng, phải làm đủ thứ nghề từ chạy xe ôm, bưng bê quán ăn, ở nhờ bạn bè để tiết kiệm tiền trọ. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, thấy vui vì được sống với đam mê và tới giờ vẫn bám trụ được với cái nghề mà tôi chọn.

- Vậy còn mặt tối thì sao?

- Tôi thấy mình đôi khi hơi nhiệt tình. Chính sự nhiệt tình, thích giúp đỡ của tôi bị quá đà, làm người khác thấy hiểu lầm mình có ý coi thường họ.

Tôi còn khá vô tư, nên đôi khi phải chịu sự phán xét, đánh giá hà khắc, vô lý. Cùng là một câu đùa, người khác nói có thể không sao nhưng đến lượt tôi là bị gán lên những ý nghĩ tiêu cực, tệ hại. Như kiểu người ta có định kiến rằng người có ngoại hình như thế này thì phải là kiểu tính cách như vậy. Dần dần tôi bị ngộp thở trong các mối quan hệ xung quanh. Số phận không cho phép tôi vui đùa với mọi người theo cách mà tôi muốn.

Cách đây không lâu tôi vừa vướng drama với một người bạn, một đồng nghiệp của mình. Tôi không phải kiểu người thích moi móc đời tư, điểm xấu của đồng nghiệp ra làm trò đùa như người ta nói. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Đấy là điều chúng tôi vẫn đùa giỡn với nhau mọi ngày, mà bình thường chúng tôi cũng hay nói, hay đùa giỡn ngoài đời sao không vấn đề gì, sao mọi người phải làm quá lên như kiểu đấy là “vùng cấm” không được chạm đến vậy.

Nhưng sau vụ việc ấy tôi hiểu rằng mình cũng không còn có thể quá vô tư, vì người ta sẽ luôn vì có thành kiến với tôi mà gán lên những điều tiêu cực dù tôi không hề có ý đó.

- Thành kiến anh nhắc tới cụ thể là gì?

- Tôi không biết. Có thể là vẻ ngoài gai góc khiến tôi hay bị gán mác “phản diện”. Cũng có thể là do tôi hay nhiệt tình quá mức, nên người ta nghĩ rằng tôi có ý đồ không đứng đắn.

Tôi hay nói đùa với Nguyễn Hùng là có những câu, em nói ra người khác hưởng ứng, khen em dễ thương. Nhưng anh mà nói ra thì người ta sẽ bảo anh có ý đồ xấu.

Diễn viên hóa thân Phó giám đốc Văn trong Bò sữa bay.

Tôi không còn vô tư

- Anh từng tự hỏi tại sao mọi người lại có định kiến nặng nề như vậy?

- Có thể mọi người cho rằng bản thân họ “biết nhìn người”. Còn về phần mình, tôi tự thấy ngay tại thời điểm đó, mình hoàn toàn không có ý xấu. Tôi ngây thơ tin rằng mọi người cũng vậy, ai cũng tử tế, thiện lành để nhìn nhận mọi vấn đề một cách tươi sáng. Nhưng đến lúc bị cộng đồng mạng tấn công, tôi mới ngẫm lại “Ủa mình thực sự như vậy hả?”.

Cũng có thể họ đã đúng, đâu đó một góc khuất trong tôi cũng có những khuyết điểm, có những điều không tốt đẹp như mọi người nhận xét.

- Có giai đoạn nào trong sự nghiệp mà anh cảm thấy bế tắc, khó thể vực dậy không?

- Có một khoảng thời gian đại dịch, công việc bế tắc, casting cũng thất bại, rồi còn bị cắt ghép chuyện hẹn hò với một diễn viên khác khiến tôi trở thành tâm điểm công kích. Tôi miễn cưỡng ở lại công ty cũ để êm chuyện, thế nhưng vẫn bị nhà sản xuất hiểu lầm, còn bị quỵt toàn bộ tiền cát-sê một dự án mà mình tham gia.

Lãnh Thanh: "Tôi không nghĩ mình đáng bị gán lên cái mác xấu xí như thế".

Quá nhiều điều tiêu cực xảy ra cùng thời điểm khiến tôi gần như tuyệt vọng. Lúc đó tôi cảm thấy những con người đấy đã mất đi sự thuần khiết trong người. Tôi hay gọi là bị “nhiễm chì” showbiz. Họ quen với sự giả dối, tiêu cực, nên không thấy được những điều tốt đẹp ngoài kia, còn cố vấy bẩn lên người tôi. Tất nhiên tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có những quyết định, hành động sai lầm. Nhưng tôi không nghĩ mình đáng bị người ta gán lên cái mác xấu xí như thế.

Như với đồng nghiệp nữ, thực ra tôi luôn giữ khoảng cách, dù đôi khi có động lòng thì cũng diễn xong rồi về, rất ít khi giữ liên lạc, rủ rê họ gặp gỡ, cafe. Tôi ngại chuyện họ đã có gia đình, có người yêu nên có thể xảy ra hiểu lầm. Tôi nghĩ đấy cũng là một tính tốt, nhưng chẳng ai "respect" chuyện này cả. Họ sẽ gán lên tôi cái mác là xa lánh, không coi ai ra gì.

Hay như với các anh em chẳng hạn, đâu phải ai cũng hợp tính. Mà đã không hợp thì tôi sẽ chủ động dừng lại mối quan hệ, không dây dưa. Nhưng trong mắt họ thì tôi mới là người có vấn đề.

- Sao anh không thử thay đổi cách thể hiện để không gây hiểu lầm trong mắt người khác?

- Tôi từng thử nhiều cách, từng cố giải thích, hóa giải những hiểu lầm và thành kiến của họ. Nhưng không thành. Người ta không muốn phá đi cái tôi của bản thân để có cái nhìn đúng về người khác. Tới nước này thì tôi chịu, chứ để tranh luận mặt đối mặt, phân tích về lý thì tôi vẫn không thấy mình thua kém bất kỳ lý lẽ nào. Mọi người đang không nói chuyện bằng lý lẽ, mà bằng cảm xúc cá nhân. Mà cảm xúc thì vô chừng, mỗi người mỗi ý tôi không can thiệp được.

Chỉ là sau những chuyện như vậy, tôi mất đi sự vô tư của mình với các mối quan hệ xung quanh. Đây chắc cũng là mảng tối lớn nhất của tôi suốt 10 năm làm nghề.

- Anh vượt qua "mảng tối" ấy như thế nào?

- Vẫn có những người bạn, người thân hay khán giả nhìn được con người thật của tôi. Họ vẫn động viên, vẫn cho tôi những lời khuyên để vượt qua những khoảng thời gian tăm tối. Về phần mình, cũng may là tôi còn nhiều sở thích, như Hiphop, Parkour... Đó có lẽ là những điều hiếm hoi mà tôi có thể hồn nhiên chơi đùa.