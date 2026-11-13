Chuyện gì xảy ra khi hồi sinh Scarlet Witch

Thông tin Scarlet Witch, nhân vật nữ được yêu thích bậc nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), được "hồi sinh" đang gây chấn động mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng yêu phim ảnh.

Sau hơn bốn năm kể từ cái kết gây tranh cãi của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda Maximoff mới đây bất ngờ được xác nhận sẽ “hồi sinh”, gần như chắc chắn tái xuất trong Doomsday dù vai trò của nữ phù thủy này vẫn còn là bí ẩn.

Thông tin gây chấn động giới mộ điệu phim ảnh, đặc biệt là fan siêu anh hùng. Đến mức, ứng dụng đặt vé của hệ thống AMC Theatres - chuỗi rạp lớn nhất thế giới - gặp sự cố quá tải, khi một loạt khán giả tràn vào mua vé Avengers: Doomsday, sau khi thông tin Scarlet Witch trở lại được hé lộ.

Hành trình đầy chông gai

Wanda Maximoff lần đầu xuất hiện trong MCU ở Avengers: Age of Ultron (2015), sau đó trở thành nhân vật quan trọng trong nhóm siêu anh hùng. Năng lực của người đẹp đã được chứng minh qua những Avengers: Infinity War, Endgame và cả series riêng là WandaVision.

Dưới màn hóa thân của Elizabeth Olsen, nhân Scarlet Witch (tên thật Wanda Maximoff) thu hút đông đảo người hâm mộ nhờ sức mạnh phép thuật ấn tượng cùng hành trình đầy cảm xúc trong MCU. Hiếm nhân vật nào phải trải qua nhiều biến cố khủng khiếp như Wanda, từ việc mất cha mẹ từ nhỏ, bị biến thành đối tượng thí nghiệm, chứng kiến anh trai song sinh Pietro qua đời và phải tự tay giết người yêu là Vision để ngăn chặn Thanos. Thế nhưng, Thanos vẫn đảo ngược thời gian và hủy diệt Vision ngay trước mắt cô.

Trong WandaVision, nỗi đau từ bi kịch đó khiến Wanda vô thức tạo ra Westview. Đây là nơi nàng phù thủy dựng nên cuộc sống gia đình giả tưởng với Vision cùng hai con trai Billy và Tommy. Khi sự thật bị phơi bày, cô buộc phải giải tán thế giới giả tưởng và chia tay các con. Nỗi ám ảnh đoàn tụ với Billy và Tommy tiếp tục đẩy Wanda vào con đường đen tối.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) chứng kiến Wanda bị cuốn Darkhold thao túng. Cô nàng lúc này đã hóa thành Scarlet Witch đầy quyền năng, quyết chiếm lấy năng lực đặc biệt của America Chavez để du hành sang vũ trụ khác để đoàn tụ với các con.

Scarlet Witch do Elizabeth Olsen thủ vai.

Cô bất chấp tất cả tấn công ngôi đền thiêng Kamar-Taj, truy đuổi America và sát hại nhiều người trên hành trình này. Sau khi nhận ra hậu quả những gì mình gây ra, Scarlet Witch tỉnh ngộ, phá hủy Darkhold tại mọi thực tại rồi tự chôn vùi mình dưới ngọn núi Wundagore.

Cái kết ấy từng gây bàn luận trái chiều. Wanda phải trả giá cho những hành động tàn bạo, nhưng sự hy sinh cũng được xem là nỗ lực chuộc lỗi của nhân vật sau chuỗi bi kịch không hồi kết. Song, việc Marvel bỏ ngỏ cái kết nhân vật làm người hâm mộ không khỏi hoài nghi. Chẳng ai biết Scarlet Witch đã thực sự khép lại hành trình tại Wundagore hay không.

Câu trả lời mới đây đã lộ diện trong cảnh after-credit VisionQuest. Phân đoạn đưa khán giả trở lại tàn tích Wundagore ngay sau biến cố diễn ra trong bộ phim năm 2022. Lúc này, Doctor Doom xuất hiện và dùng năng lực hồi sinh Wanda, kèm lời thoại: “Sức mạnh của ngươi giờ sẽ thuộc về ta”. Cảnh phim khép lại bằng việc Wanda thực sự bừng tỉnh từ đống đổ nát.

Dù Marvel không giải thích thêm, chi tiết này không nghi ngờ gì là "hint" báo hiệu sự trở lại của nhân vật trong Avengers: Doomsday - bom tấn được chờ đợi nhất cuối năm nay.

Wanda thay đổi cục diện "Doomsday" ra sao?

Scarlet Witch được hồi sinh trở thành thông tin được giới yêu phim, đặc biệt là fan siêu anh hùng quan tâm, bàn luận nhiều nhất thời điểm hiện tại. Đây có lẽ cũng là tiết lộ chấn động nhất của Marvel về Avengers: Doomsday, sau hàng loạt thông tin "nhá hàng" suốt nhiều tháng qua.

Điểm đáng chú ý không chỉ là Wanda còn sống. Điều khán giả quan tâm còn là nhân vật có mối quan hệ thế nào với Doctor Doom, kẻ được xác định là siêu phản diện trong bom tấn sắp tới. Câu nói của Doom ở cảnh after-credit nhiều khả năng gợi ý rằng hắn đang nhắm đến ma thuật hỗn mang (Chaos Magic) - năng lực cho phép Scarlet Witch thao túng thực tại và trở thành siêu anh hùng mạnh không nhất cũng nhì trong nhóm Avengers. Nếu kiểm soát được nguồn sức mạnh gần như vô tận này, Doom có thể tạo lợi thế cực kỳ lớn trong cuộc chiến giữa các thực tại, vốn là trọng tâm của Doomsday.

Nhân vật có thể trở thành mắt xích quan trọng của Doomsday.

Giả thuyết ấy càng đáng chú ý khi một cảnh after-credit khác trong Avengers: Endgame Encore cho thấy Doom tìm đến Bruce Banner/Hulk và tuyên bố muốn “thu nhận” nhân vật này. Việc hai cá nhân sở hữu sức mạnh đặc biệt cùng bị Doom nhắm tới làm dấy lên khả năng hắn đang tập hợp những nguồn sức mạnh phi thường nhằm phục vụ âm mưu bí ẩn. Tất nhiên, còn quá sớm để kết luận Doom muốn chiếm đoạt sức mạnh, hay đơn thuần là biến họ thành tay sai để sử dụng như những quân cờ trong cuộc đối đầu với các siêu anh hùng.

Liên hệ với thế giới comics, trong Avengers: The Children’s Crusade (2010-2012), Billy và Tommy lên đường tìm người mẹ mất tích. Họ phát hiện Wanda ở Latveria, mất trí nhớ và có mối quan hệ thân thiết với Doom. Phản diện này tìm cách khai thác sức mạnh của cô, thậm chí chiếm đoạt nguồn năng lượng giúp hắn trở nên gần như toàn năng. Câu chuyện cũng đặt hai con trai Wanda vào hành trình giải cứu mẹ. Với việc VisionQuest chứng kiến màn tái hợp của Vision với Tommy và Billy, MCU rất có thể đang chuẩn bị chuyển thể một phần của đầu truyện này.

Nếu Wanda bị lợi dụng, cuộc đoàn tụ gia đình Maximoff có thể trở thành động lực khiến cô chống lại Doom. Billy và Tommy giờ đây đã trưởng thành, có hành trình riêng và sở hữu năng lực đáng gờm. Cuộc tái ngộ các con cũng có thể giúp Wanda đối diện với quá khứ, thay vì tiếp tục bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm một mái ấm đã tan nát.

Ở góc nhìn rộng hơn, Scarlet Witch hồi sinh giúp MCU kết nối những tuyến truyện từng phát triển riêng lẻ, bao gồm WandaVision, Agatha All Along, VisionQuest với loạt phim Avengers. Sức mạnh thao túng thực tại của cô có thể trở thành mắt xích quan trọng khi đa vũ trụ va chạm trong Doomsday.