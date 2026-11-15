Bốn sao truyền hình được trả lương cao nhất

Ở tuổi 80, Sylvester Stallone vẫn giữ được sức hút đáng kinh ngạc tại Hollywood. Trong Tulsa King, nam diễn viên được trả thù lao tới 2 triệu USD cho mỗi tập phim. Ông vào vai Dwight Manfredi, một trùm mafia vừa ra tù sau 25 năm thụ án thì bị tổ chức đưa đến Oklahoma, để xây dựng địa bàn làm ăn mới. Tại thành phố xa lạ, ông bắt đầu tập hợp những cộng sự bất đắc dĩ, từng bước thiết lập thế lực riêng. Ảnh: CBR.