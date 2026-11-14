Rooney được trả bao nhiêu tiền khi tham gia show

Rooney tham gia show thực tế, nhận thù lao 800.000 bảng Anh. Tổng tài sản của vợ chồng cựu tiền đạo được cho là 200 triệu bảng Anh.

Theo Independent, sau một mùa hè gây chú ý với những màn bình luận thẳng thắn tại World Cup, Rooney đã bay sang Australia để tham gia chương trình truyền hình thực tế I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!.

Nguồn tin tiết lộ Wayne được cho là nhận 800.000 bảng Anh cho lần tham gia này. Dù vậy, khoản thù lao của Wayne thấp hơn đáng kể so với số tiền vợ anh từng kiếm được từ chương trình.

Cụ thể, Coleen cũng từng tham gia chương trình này vào năm 2024 và về nhì. Thù lao của cô được cho là 1,5 triệu bảng Anh, gần gấp đôi so với chồng. Đây cũng là mức cát-xê cao nhất lịch sử I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!.

Mức thù lao cao khổng lồ của Coleen phần lớn đến từ sự chú ý của công chúng sau vụ kiện phỉ báng vào năm 2022. Kể từ đó, hai vợ chồng chân sút người Anh từng bước phát triển thương hiệu chung. Đầu năm nay, chương trình truyền hình thực tế The Real Rooneys của họ cũng ra mắt trên nền tảng Disney+.

Tổng tài sản vợ chồng Rooney lên tới 200 triệu bảng Anh. Ảnh: PA Wire.

Theo Independent, tổng tài sản của gia đình Rooney hiện được ước tính vào khoảng 200 triệu bảng Anh. Trong đó, Wayne được cho là sở hữu khoảng 185 triệu bảng, còn tài sản riêng của Coleen khoảng 15 triệu bảng.

Wayne và Coleen là đôi bạn thanh mai trúc mã, quen nhau từ khi còn sống tại Croxteth, Liverpool. Cả hai bắt đầu hẹn hò năm 16 tuổi, ngay sau khi rời ghế nhà trường. Khi ấy, sự nghiệp bóng đá của Wayne đã sớm khởi sắc. Anh gia nhập đội trẻ Everton từ năm 9 tuổi và ra mắt đội một khi mới 16 tuổi vào năm 2002. Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 17, Wayne ghi bàn giúp đội nhà dẫn trước 1-0, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League thời điểm đó. Một năm sau, anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Anh.

Trong khi sự nghiệp trên sân cỏ thăng tiến, chuyện tình của Wayne và Coleen cũng ngày càng gắn bó. Tháng 10/2003, Wayne cầu hôn nửa kia. Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 6/2008 tại Portofino, Italy. Sau khi chuyển đến sống trong căn biệt thự trị giá 1,3 triệu bảng Anh, cặp đôi lần lượt chào đón bốn con trai. Con đầu lòng Kai sinh năm 2009, tiếp đến là Klay năm 2013, Kit năm 2016 và Cass năm 2018.