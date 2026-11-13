Con dâu 'vua sòng bạc' gây chú ý

Hề Mộng Dao gây chú ý khi xuất hiện trong MV "Hong Kong" của ca sĩ người Canada The Weeknd.

Theo tờ Sinchew, The Weeknd từng khiến khán giả bất ngờ khi trình diễn ca khúc mới Hong Kong trong đêm nhạc tại Hong Kong, Trung Quốc hồi tháng trước. Bài hát khéo léo sử dụng đoạn nhạc lấy sample từ ca khúc tiếng Quảng Đông kinh điển Seasonal Wind (1993) của diva Vương Phi, nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

Mới đây, The Weeknd tiếp tục tung ra MV chính thức cho ca khúc này. Sự quan tâm của khán giả đang hướng về nhân vật nữ chính. Trong phiên bản trình diễn tại concert, vai chính thuộc về người mẫu kiêm hot girl Trung Quốc Vương Liễu Văn. Tuy nhiên, ở MV mới, nhân vật này do Hề Mộng Dao - con dâu trùm sòng bạc Hà Hồng Sân - đảm nhận.

Nữ người mẫu đóng vai người yêu của The Weeknd, nhưng cả hai không thể gắn bó lâu dài. Hề Mộng Dao xuất hiện trong cảnh ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ lướt qua màn đêm, vươn người qua khe cửa. Ngoài ra, cô còn có một số cảnh quay khác với The Weeknd. MV tạo được ấn tượng thị giác, với hình ảnh những con phố với ánh đèn neon rực rỡ, tạo nên chất điện ảnh đậm màu sắc xứ cảng thơm. Theo nguồn tin, MV Hong Kong do Evan Larsen đạo diễn.

Hề Mộng Dao đóng vai nữ chính trong MV. Ảnh: The Weeknd.

Hề Mộng Dao cũng có động thái chia sẻ lại cảnh quay của mình lên mạng xã hội vào ngày 13/11. Bà xã Hà Du Quân cho biết cô cảm thấy tự hào khi được là một phần của MV, đồng thời nhận xét Hong Kong là ca khúc có thể chạm đến trái tim hàng triệu người.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, gia nhập làng mẫu từ năm 2009. Cô từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và nhiều lần góp mặt trong Victoria's Secret Show.

Kể từ khi làm dâu hào môn, người đẹp có cuộc sống nhung lụa. Cô từng khoe giá của bộ đồ ngủ mình mặc là hơn 560 USD , được mẹ chồng tặng nhà sang hơn 1,9 tỷ HKD khi hạ sinh cháu trai nối dõi.

Cách đây khoảng 1 tháng, Hề Mộng Dao từng gây chú ý khi trở lại sàn diễn nội y đình đám Victoria's Secret 2026. Người mẫu mở màn với nội y hồng, tiếp sau là thiết kế tông màu vàng caramel cùng đôi cánh lụa ấn tượng. Màn tái xuất của con dâu vua sòng bạc nhận được nhiều lời khen ngợi.