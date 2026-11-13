Thế khó của phim đắt nhất lịch sử Ấn Độ

"Ramayana" của đạo diễn Nitesh Tiwari tiếp tục sụt giảm doanh thu phòng vé hôm 12/11, tức ngày công chiếu thứ tám.

Ramayana là dự án chuyển thể sử thi Ấn Độ có kinh phí lớn nhất lịch sử, với ngân sách 500 triệu USD cho 2 phần phim. Phần đầu tiên đặt chân ra rạp ngày 5/11, trước thềm lễ Diwali.

Theo Sacnilk, tổng doanh thu thuần trong nước của Ramayana đạt 564,60 crore rupee, trong khi doanh thu tính cả thuế là 675,05 crore rupee (khoảng 71,5 triệu USD ).

Ramayana đạt doanh thu hơn 100 triệu USD toàn cầu sau 8 ngày công chiếu. Ảnh: DNEG.

Trong ngày thứ 8 ra rạp, phiên bản tiếng Hindi chiếm phần lớn doanh thu tại thị trường nội địa với 43 crore rupee từ 19.464 suất chiếu. Bản tiếng Kannada thu 3,25 crore rupee, tiếp theo là tiếng Malayalam với 2,80 crore rupee, tiếng Telugu đạt 2,30 crore rupee và tiếng Tamil thu 2,15 crore rupee. Tổng cộng, phim thu 53,50 crore rupee thuần từ 24.042 suất chiếu trên cả năm ngôn ngữ.

Còn tại thị trường quốc tế, Ramayana thu thêm 25 crore rupee trong ngày thứ 8, nâng tổng doanh thu tại nước ngoài lên 358,50 crore rupee. Như vậy, tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện vượt mốc 1.000 crore rupee (khoảng 110 triệu USD ). Con số này vẫn có phần khiêm tốn khi đặt cạnh kinh phí sản xuất phim.

Ở diễn biến song song, Ramayana đang được đặt lên bàn cân với Dhurandhar: The Revenge, bộ phim ăn khách nhất Ấn Độ trong năm nay. Ở cùng thời điểm công chiếu, Dhurandhar: The Revenge đã đạt tổng doanh thu toàn cầu 1.078,29 crore rupee, trong đó thị trường Ấn Độ đóng góp 807,29 crore rupee và thị trường quốc tế đạt 271 crore rupee.

Dù Ramayana có doanh thu quốc tế cao hơn, tổng doanh thu toàn cầu vẫn thấp hơn đối thủ khoảng 44,74 crore rupee. Doanh thu thuần tại Ấn Độ của tác phẩm cũng chỉ đạt 564,60 crore rupee, kém mức 674,17 crore rupee mà Dhurandhar: The Revenge ghi nhận sau 8 ngày công chiếu.

Phần hình ảnh, kỹ xảo phim được đầu tư công phu. Ảnh: DNEG.

Ramayana chuyển thể thiên sử thi nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao xứ tỷ dân, trong đó có Ranbir Kapoor (vai hoàng tử Rama), Sai Pallavi (công chúa Sita) và Yash (vai quỷ vương Ravana).

Phần hai của Ramayana dự kiến ra rạp vào dịp Diwali năm 2028. Nhà sản xuất quyết định lùi ngày phát hành phần 2 thêm hai năm do quy mô dự án và độ phức tạp của khâu kỹ xảo hình ảnh. Theo ê-kíp, phần tiếp theo sẽ có nhiều nhân vật được tạo dựng bằng CGI hơn, cùng những trận chiến quy mô hơn cả phần đầu tiên.