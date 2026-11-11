Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia dịp 24/11

Bộ Tài Chính ban hành thông tư về việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn toàn bộ phí tham quan đối với tất cả các tổ chức, cá nhân vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm.

Cụ thể, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại nhiều địa điểm, bao gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại nhiều bảo tàng, di tích lịch sử, vườn quốc gia. Ảnh: Việt Hà.

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí tham quan cũng áp dụng đối với các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại vườn quốc gia Ba Vì và vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Việc mở cửa miễn phí các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia được kỳ vọng khuyến khích hoạt động tham quan, tìm hiểu, hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa, lịch sử; đồng thời đưa các thiết chế văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Đây cũng là cơ hội để các gia đình, trường học và nhóm du khách tổ chức những chuyến tham quan gắn với việc tìm hiểu lịch sử, bản sắc văn hóa Việt Nam.