Mỹ nam Lee Jong Suk thành tâm điểm

Lee Jong Suk đang gây chú ý khi trở lại với dự án phim mới The Remarried Empress (tựa Việt: Hoàng hậu tái hôn), vào vai Hoàng tử Heinry. Anh là hoàng tử Vương quốc phía Tây, đồng thời là người kế vị ngai vàng. Nhân vật sở hữu bí mật có thể biến thành chim. Trong một lần do thám hoàng cung phương Đông, anh gặp Navier và dần đem lòng yêu cô. Ảnh: Hulu.