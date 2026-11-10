'Tổng tài hot nhất Trung Quốc' mặc táo bạo

Tỉnh Bách Nhiên, tổng tài trong "Đầu xuân tươi sáng", đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi diện trang phục phá cách táo bạo lên thảm đỏ sự kiện.

Tạp chí W phiên bản Trung Quốc vừa tổ chức dạ tiệc thường niên vào tối 9/11 tại Thượng Hải, với chủ đề “Thời đại hoàng kim”. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Lưu Thi Thi cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau sự kiện, Tỉnh Bách Nhiên trở thành cái tên gây bàn luận trên mạng xã hội vì trang phục thảm đỏ phá cách táo bạo. Anh diện bộ vest đen thuộc bộ sưu tập thời trang Xuân/Hè 2027 của nhà mốt Simone Rocha, với phần ngực khoét sâu hình chữ V, đính ren xuyên thấu.

Điểm táo bạo của thiết kế nằm ở mặt sau, với chi tiết cắt xẻ để lộ cả một mảng lưng lớn. Diễn viên còn kết hợp trang sức cao cấp của Chanel tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài.

Thiết kế áo vest hở lưng táo bạo. Ảnh: Weibo.

Vốn gắn liền với hình tượng lịch lãm, trưởng thành, Tỉnh Bách Nhiên gây bất ngờ khi phá vỡ những khuôn mẫu trang phục nam giới truyền thống. Những từ khóa liên quan tới nam diễn viên nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận.

Dưới phần bình luận, dân mạng dành lời khen cho màn xuất hiện của ngôi sao Đầu xuân tươi sáng. Bộ đồ giúp nam diễn viên khoe được bờ vai rộng, vòng eo cùng phần cơ lưng săn chắc. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục unisex trên người Tỉnh Bách Nhiên rất cuốn hút, phá cách mà không làm mất đi vẻ nam tính.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ Trung Quốc. Anh bước vào giới giải trí sau khi giành quán quân cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi năm 2007, sau đó hoạt động cùng nhóm BOBO trước khi tập trung cho diễn xuất. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Truy lùng quái yêu, Chúng ta của sau này, Mây gió biến đổi, Tân sinh...

Tỉnh Bách Nhiên được săn đón sau vai tổng tài trong Đầu xuân tươi sáng. Ảnh: Amazedaily.

Tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên vụt sáng nhờ thành công ngoài sức mong đợi của dự án truyền hình Đầu xuân tươi sáng (vai tổng tài Loan Niệm). Bên cạnh những lời khen cho khả năng diễn xuất, vẻ ngoài điển trai, chuyện đời tư của nam diễn viên cũng được quan tâm. Theo truyền thông Trung Quốc, Tỉnh Bách Nhiên đang hẹn hò với siêu mẫu Lưu Văn (Liu Wen). Cả hai có chuyện tình kín tiếng trong gần 7 năm qua.