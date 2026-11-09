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Giải trí

Mỹ nhân trong phim tốn tiền nhất lịch sử Ấn Độ

  • Thứ hai, 9/11/2026 05:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong "Ramayana", Rakul Preet Singh đảm nhận vai Surpanakha, em gái của phản diện Ravana. Cô gây chú ý với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ.


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Trong sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, nhân vật Surpanakha gắn liền với bước ngoặt dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana. Ở phiên bản điện ảnh, nhân vật do Rakul Preet Singh hóa thân hiện lên với câu chuyện riêng và có nét tính cách thú vị.

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Trong phim, Surpanakha đem lòng si mê hoàng tử Rama, tìm cách ve vãn, tán tỉnh dù biết anh đã có vợ. Trong một lần giả dạng người vợ để tiếp cận Rama, cô bị vạch trần, sau đó bị em trai của Rama hủy hoại nhan sắc. Tổn thương và tức giận, mỹ nhân đẹp nhất vùng Lanka tìm đến nhờ anh trai trả thù.

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Chia sẻ với truyền thông xứ tỷ dân, Rakul cho biết cô hứng thú với vai diễn bởi Surpanakha thường bị nhìn nhận đơn giản như một nhân vật phản diện, trong khi cuộc đời người phụ nữ này còn nhiều khía cạnh chưa được khai thác. Trong phim, nhân vật có câu chuyện riêng, từ xuất thân, tình cảm cá nhân đến những tổn thương phải trải qua.

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Để chuẩn bị cho vai diễn, Rakul dành thời gian tìm hiểu các phiên bản sử thi Ramayana và những tư liệu liên quan đến Surpanakha. Màn trình diễn của người đẹp nhận được phản hồi khá tích cực. Cô thu hút ánh nhìn trong hình ảnh một Surpanakha quyến rũ và cũng cá tính, mạnh mẽ.

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Rakul Preet Singh sinh năm 1990 tại New Delhi, Ấn Độ. Cô bắt đầu làm người mẫu khi còn là sinh viên, sau đó tham gia cuộc thi Femina Miss India 2011 và giành giải phụ. Kể từ đó, người đẹp thu hút sự chú ý rồi lấn sân điện ảnh với bộ phim Kannada Gilli (2009). Nhờ ngoại hình nổi bật, cô dễ dàng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn Bollywood.

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Rakul Preet Singh sau đó trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh xứ tỷ dân, qua nhiều dự án gây tiếng vang như Nannaku Prematho, Dhruva, Theeran Adhigaaram Ondru, De De Pyaar De hay Doctor G... Bên cạnh sắc vóc ấn tượng, cô được khen ngợi với diễn xuất nhập tâm, có thể hóa thân đa dạng nhiều kiểu vai.

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Để giữ được vóc dáng, Rakul tích cực tập thể hình và chơi nhiều bộ môn thể thao. Mỹ nhân Ấn Độ yêu thích golf, tập yoga, đạp xe và trekking. Thời gian rảnh rỗi, cô thường đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân với hơn 20 triệu người theo dõi, diễn viên Ramayana thường xuyên chia sẻ về những hoạt động thường ngày, chia sẻ các bài tập luyện giữ dáng.

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Năm 2024, Rakul kết hôn với Jackky Bhagnani, diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Trước đó, cả hai hẹn hò trong khoảng ba năm. Cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Những năm qua, họ liên tục đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Chia sẻ với truyền thông, Rakul cho biết cả hai có nhiều điểm chung và gắn kết, đồng thời vẫn tôn trọng không gian cá nhân, công việc của nhau.

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Tống Khang

Rakul Preet Singh ramayana Surpanakha

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