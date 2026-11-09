Mỹ nhân trong phim tốn tiền nhất lịch sử Ấn Độ

Chia sẻ với truyền thông xứ tỷ dân, Rakul cho biết cô hứng thú với vai diễn bởi Surpanakha thường bị nhìn nhận đơn giản như một nhân vật phản diện, trong khi cuộc đời người phụ nữ này còn nhiều khía cạnh chưa được khai thác. Trong phim, nhân vật có câu chuyện riêng, từ xuất thân, tình cảm cá nhân đến những tổn thương phải trải qua.