Ai cứu Trái Đất ngày đa vũ trụ sụp đổ

Ngày đen tối nhất của đa vũ trụ trong Marvel sắp sửa xảy ra trong hai sự kiện điện ảnh "Doomsday" và "Secret Wars".

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Trước thềm Avengers: Doomsday được MCU phát hành, Marvel Comics sẽ đưa độc giả trở lại với ký ức của sự kiện Secret Wars (2015) bằng series đặc biệt mới. Theo kế hoạch mới được Marvel công bố, tuyển tập giới hạn gồm năm tập mang tên Incursions sẽ xoay quanh ngày cuối cùng trước sự kiện Secret Wars. Đây là thời điểm các vũ trụ song song bắt đầu va chạm và bị xóa sổ khỏi đa vũ trụ.

Chỉ còn ít tháng, bom tấn Avengers: Doomsday sẽ được trình làng. Bộ phim mở màn một trong những sự kiện đen tối nhất của Marvel, khi đa vũ trụ sụp đổ, kéo theo sự biến mất của vô số thế giới.

Sự kiện này gắn liền với Secret Wars, bộ truyện tranh xuất bản năm 2015 của Marvel. Tất cả xoay quanh Doctor Doom, siêu phản diện có khả năng kết hợp ma thuật và khoa học để tạo nên sức mạnh khủng bố, tự nhận mình là kẻ hủy diệt các thế giới và thách thức mọi vị thần.

Sự sụp đổ của đa vũ trụ

Ra mắt năm 2015, Secret Wars (do Jonathan Hickman chấp bút) là một trong những sự kiện thuộc hàng kinh điển của Marvel Comics. Bộ truyện gồm chín tập, khép lại tuyến truyện đa vũ trụ mà Hickman đã xây dựng. Câu chuyện bắt đầu từ hiện tượng Incursion, tức hai vũ trụ song song va chạm, kéo theo sự hủy diệt của cả hai. Những vụ va chạm liên tiếp khiến các thực tại lần lượt biến mất, đẩy toàn bộ đa vũ trụ đến bờ vực diệt chủng.

Trước nguy cơ ấy, Doctor Doom tìm cách ngăn chặn Beyonders, những thực thể quyền năng đứng ngoài đa vũ trụ, có ý định xóa sổ mọi sự sống. Doom thành công tiêu diệt chúng, hấp thụ nguồn sức mạnh khổng lồ. Từ các mảnh vỡ của nhiều thực tại đã biến mất, hắn tạo ra Battleworld - một hành tinh khổng lồ tập hợp nhiều vùng đất, con người và nền văn minh đến từ các vũ trụ khác nhau.

Doom nguy hiểm hơn mọi kẻ thù mà Avengers từng đối đầu. Ảnh: Marvel Comics.

Doom trở thành God Emperor Doom - vị hoàng đế gần như toàn năng. Hắn không chỉ cai trị Battleworld mà còn định hình lại lịch sử, ký ức và trật tự của cư dân nơi đây.

Thế rồi, một nhóm người sống sót từ hai vũ trụ cuối cùng (trong đó có Reed Richards) tỉnh dậy sau nhiều năm ngủ đông. Họ nhanh chóng nhận ra Battleworld không phải thiên đường như mọi người lầm tưởng. Đó là một thế giới được dựng lên từ những gì còn sót lại của đa vũ trụ, nơi ký ức về cuộc sống trước thảm họa đã bị xóa bỏ.

Cuộc đối đầu giữa Doom và Reed Richards vì thế trở thành trung tâm của phần truyện. Hai người vốn là đối thủ lâu năm, nhưng xung đột lần này vượt xa chuyện ai thông minh hay mạnh mẽ hơn. Reed muốn khôi phục những gì đã mất, còn Doom tin rằng chỉ mình mới đủ khả năng duy trì trật tự thế giới mới.

Đằng sau cuộc chiến giữa hai nhân vật là cuộc tranh luận về quyền lực, xem ai có quyền quyết định tương lai của nhân loại, và liệu mục đích tốt đẹp có thể biện minh cho những phương thức cai trị tàn bạo hay không.

Thế khó của siêu anh hùng

Điểm thú vị của Secret Wars nằm ở cách Jonathan Hickman xây dựng Doctor Doom. Nhân vật nổi tiếng với trí tuệ kiệt xuất, lòng kiêu hãnh và tham vọng vượt xa giới hạn con người. Hắn có thể kết hợp khoa học với ma thuật, đủ sức đối đầu những siêu anh hùng mạnh nhất. Nhưng trong đầu truyện xuất bản năm 2015, tham vọng ấy đạt đến đỉnh điểm khi Doom thực sự có sức mạnh của một vị thần.

Điều khiến nhân vật trở nên thú vị là hắn không xem mình như kẻ phản diện. Trong mắt Doom, những quyết định tàn nhẫn đều có lý do chính đáng. Hắn đã cứu được phần còn lại của đa vũ trụ, tạo ra thế giới mới để con người tiếp tục tồn tại. Với Doom, việc nhân loại phải phục tùng là cái giá cần thiết để thế giới không trở lại trạng thái suy sụp trong hỗn loạn.

Trên màn ảnh, Doctor Doom tiếp tục được giới thiệu là mối đe dọa vượt xa những kẻ thù mà nhóm Avengers từng đối mặt, kể cả Thanos. Trailer Avengers: Doomsday hé lộ phân cảnh gã trực tiếp chạm trán Reed Richards của Fantastic Four. Sue Storm còn mô tả Doom là kẻ từng lạc lối, bị tổn thương sâu sắc.

Chi tiết này gợi nhắc tới chi tiết trong nguyên tác. Mối thù giữa họ bắt nguồn từ thời còn học chung, khi một thí nghiệm của Victor von Doom thất bại, khiến khuôn mặt hắn bị biến dạng. Doom luôn đổ lỗi cho Reed, đồng thời không chấp nhận việc người bạn cũ có thể vượt trội so với mình.

Doom là trung tâm của Secret Wars. Ảnh: Marvel Comics.

Thế đối đầu của bộ đôi là trục cảm xúc quan trọng trong câu chuyện mà Marvel có thể sẽ đưa lên màn ảnh. Avengers: Doomsday đặt các nhóm siêu anh hùng trước mối đe dọa khi Doom xuất hiện. Sau đó, Avengers: Secret Wars có thể tiếp nối bằng cuộc chiến tại Battleworld, nơi những người sống sót phải tìm cách đánh bại siêu phản diện đang nắm quyền kiểm soát thế giới.

Sự góp mặt của Fantastic Four, đặc biệt là Reed Richards, có thể là chìa khóa giải quyết cuộc xung đột này. Nhưng trước một Doom sở hữu sức mạnh sánh ngang thần thánh, các anh hùng sẽ phải giải quyết gã bằng cách nào vẫn còn là câu hỏi nan giải.