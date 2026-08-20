Bộ truyện đặc biệt của Marvel khởi động cho 'Avengers: Doomsday'

Trước thềm "Avengers: Doomsday" được MCU phát hành, Marvel Comics sẽ đưa độc giả trở lại với ký ức của sự kiện Secret Wars (2015) bằng series đặc biệt mới.

Theo kế hoạch mới được Marvel công bố, tuyển tập giới hạn gồm năm tập mang tên Incursions sẽ xoay quanh ngày cuối cùng trước sự kiện Secret Wars. Đây là thời điểm các vũ trụ song song bắt đầu va chạm và bị xóa sổ khỏi đa vũ trụ.

Trong ấn bản này, Incursion là hiện tượng hai thực tại cùng tồn tại tiến tới va chạm, khiến cả hai có nguy cơ bị hủy diệt.

Incursions dựa trên một ý tưởng đặc biệt. Thay vì kể lại bạn đọc đã biết, loạt truyện lấp vào những khoảng trống các tác giả trước chưa khai thác. Đáng chú ý, series mở màn bằng X-Men: Incursions #1 với cuộc chạm trán giữa hai dòng thời gian mang tính biểu tượng của lịch sử dị nhân: House of M và Days of Future Past.

Tập 1 của series Incursions. Ảnh: Marvel.

Đây là một cặp đối đầu đáng mong đợi với độc giả bởi hai thế giới đại diện cho hai dạng “tương lai” hoàn toàn đối nghịch.

Series House of M (2005), do Brian Michael Bendis viết và Olivier Coipel minh họa, bắt đầu từ sự sụp đổ tinh thần của Scarlet Witch.

Wanda sử dụng năng lực thao túng thực tại để tạo ra một thế giới nơi Magneto trở thành người đứng đầu một xã hội mà mutant là giống loài thống trị. Những nhân vật quen thuộc được trao cho cuộc đời mà họ luôn khao khát: Spider-Man có gia đình, nhiều người đã chết được sống lại và mutant không còn bị xem là thiểu số bị săn đuổi.

Nhưng vẻ đẹp của House of M chính là sự bất an nằm dưới lớp vỏ utopia. Đây là một thế giới được xây dựng từ ham muốn, ký ức và nỗi đau của Wanda. Khi các anh hùng bắt đầu nhớ lại thực tại cũ, “thiên đường mutant” lập tức biến thành một nhà tù. Kết thúc sự kiện, Wanda khôi phục thực tại và thốt lên câu nói đã trở thành dấu mốc của lịch sử mutant: “No more mutants”. Hậu quả là phần lớn mutant mất năng lực, toàn bộ hệ sinh thái X-Men thay đổi trong nhiều năm sau đó.

Sự kiện Days of Future Past lại là thế giới được sinh ra từ nỗi sợ. Trong Uncanny X-Men #141-142 (1981), tại Earth-811, nơi một tương lai nơi Sentinels đã biến nước Mỹ thành xã hội độc tài, săn lùng và giam giữ mutant cùng nhiều siêu nhân khác. Kitty Pryde gửi tâm trí trở về quá khứ để cảnh báo phiên bản trẻ của chính mình, với hy vọng ngăn chặn sự kiện dẫn tới thảm họa.

Có thể nói, khi Marvel đặt Days of Future Past cạnh House of M, hãng đang cho hai mô hình dystopia va chạm. Một bên là thế giới nơi mutant chiến thắng quá triệt để, một bên là thế giới nơi mutant thất bại hoàn toàn.

X-Men: Incursions #1 dựa trên hai sự khác biệt đó để đưa ra một bài toán đạo đức. Dị nhân Kate Pryde bị đặt trước lựa chọn khắc nghiệt. Trong vòng tám giờ, chỉ một thực tại có thể sống sót. Nhân vật từng là người cứu tương lai trong Days of Future Past giờ phải quyết định tương lai nào đáng được tồn tại. Chính điều này này khiến câu chuyện có sức nặng hơn một trận chiến xuyên vũ trụ thông thường.

Về mặt chiến lược, đây là cách Marvel Comics chuẩn bị độc giả đến với kỷ nguyên Doomsday và Secret Wars. Secret Wars 2015 từng biến toàn bộ lịch sử Marvel thành nguyên liệu cho cuộc chiến Battleworld. Giờ đây, khi MCU tiến gần tới Avengers: Doomsday và Secret Wars, hãng đang làm điều tương tự một lần nữa: lấy những phiên bản quen thuộc của các nhân vật, những dòng thời gian từng tưởng đã khép lại và đặt chúng lên cùng một bàn cờ.